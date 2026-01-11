Виявилося, що деякі прізвища, які колись носили королі та полководці, сьогодні є досить популярними. 24 Канал з посиланням на дослідження українського історика Валентина Бендюга розповідає про родові імена, власники яких можуть похизуватися шляхетним походженням.
Дивіться також Звучать як пісня: 3 найкрасивіші прізвища, які можна почути лише в Україні
Як українські прізвища мають польське походження?
Українські прізвища з польським корінням можна часто почути на тих територіях, що раніше перебували у складі Речі Посполитої. Такі родові імена мають характерні суфікси -ський/-цький, -ук/юк та -ович/-евич. Що цікаво, більшість цих прізвищ вважається доволі поширеною в Україні. Серед родових імен польського походження:
- Марцинкевич – відомо про 376 носіїв такого прізвища, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
- Погребняк – наразі налічується 5 910 власників цього родового імені.
- Ткачук – нині проживають 45 009 представників такого прізвища в Україні.
- Гаврилюк – ним може похизуватися 30 971 українець.
- Левчук – 10 680 власників цього родового імені живуть на території України.
- Галицький – 1972 людини мають таке прізвище.
- Вишневський – нині налічується 3679 представників цього родового імені.
- Василюк – 6111 українців можуть похизуватися таким прізвищем.
- Ковалевський – наразі відомо про 2384 носії цього родового імені.
- Потоцький – 966 власників такого прізвища мешкають в Україні.
- Янкевич – 892 людини мають це родове ім'я.
Походження українських прізвищ / Фото Freepik
Які ще є прізвища іншомовного походження?
- Згідно з дослідженням професора Петра Масляка, в Україні можна почути прізвища, які мають князівське походження. Вони відзначаються мелодійністю та наявністю архаїзмів.
- У сучасному світі такі родові імена викликають захват, адже свідчать про дворянське коріння. Серед прізвищ, які належали литовським князям: Сапіга, Хоткевич, Чернецький, Нимерович, Вишневецький, Лукомський, Острозький, Косаківський, Сангушко, Чорторийський, Заславський, Ружинський, Любомирський, Корецький і Виговський.