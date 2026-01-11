Виявилося, що деякі прізвища, які колись носили королі та полководці, сьогодні є досить популярними. 24 Канал з посиланням на дослідження українського історика Валентина Бендюга розповідає про родові імена, власники яких можуть похизуватися шляхетним походженням.

Як українські прізвища мають польське походження?

Українські прізвища з польським корінням можна часто почути на тих територіях, що раніше перебували у складі Речі Посполитої. Такі родові імена мають характерні суфікси -ський/-цький, -ук/юк та -ович/-евич. Що цікаво, більшість цих прізвищ вважається доволі поширеною в Україні. Серед родових імен польського походження:

Марцинкевич – відомо про 376 носіїв такого прізвища, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

– відомо про 376 носіїв такого прізвища, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Погребняк – наразі налічується 5 910 власників цього родового імені.

– наразі налічується 5 910 власників цього родового імені. Ткачук – нині проживають 45 009 представників такого прізвища в Україні.

– нині проживають 45 009 представників такого прізвища в Україні. Гаврилюк – ним може похизуватися 30 971 українець.

– ним може похизуватися 30 971 українець. Левчук – 10 680 власників цього родового імені живуть на території України.

– 10 680 власників цього родового імені живуть на території України. Галицький – 1972 людини мають таке прізвище.

– 1972 людини мають таке прізвище. Вишневський – нині налічується 3679 представників цього родового імені.

– нині налічується 3679 представників цього родового імені. Василюк – 6111 українців можуть похизуватися таким прізвищем.

– 6111 українців можуть похизуватися таким прізвищем. Ковалевський – наразі відомо про 2384 носії цього родового імені.

– наразі відомо про 2384 носії цього родового імені. Потоцький – 966 власників такого прізвища мешкають в Україні.

– 966 власників такого прізвища мешкають в Україні. Янкевич – 892 людини мають це родове ім'я.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які ще є прізвища іншомовного походження?