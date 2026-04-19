Які імена мають польське походження?

Януш

Таке ім'я перекладається як "Бог милостивий". Його представники – розсудливі та відданні власним принципам чоловіки. Вони випромінюють особливу впевненість, створюючи навколо себе атмосферу, у якій кожен почувається захищеним.

Данута

Ім'я Данута означає "Богом дана". У сучасному світі так часто називають дівчат з незалежним характером, креативним мисленням та особливим магнетизмом. Ці жінки здатні приносити свіжі ідеї та яскраві зміни в життя кожного, хто опиняється поруч із ними.

Ядвіга

Це ім'я трактується як "та, хто бореться" або "багата войовниця". Зазвичай його власниці відзначаються надзвичайною силою духу, шляхетністю та мудрістю. Такі жінки мають вроджений лідерський талант. Вони здатні з неймовірною гідністю долати будь-які життєві виклики, залишаючись при цьому чуйними до потреб інших.

Радослав

Таке ім'я означає "радісна слава". Його представники відзначаються неймовірною енергійністю та щирою відкритістю до світу. Ці чоловіки мають природний дар надихати усіх навколо своїм оптимізмом. Тому вони легко стають душею будь-якої компанії.

