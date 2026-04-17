Поки одні намагаються записати в документах улюблені бренди чи цифри, інші обирають імена, що можуть перетворити життя дитини на суцільне випробування. Про це детальніше розповів сайт Good Housekeeping.

Як не можна називати дітей у різних країнах?

У Франції колись заборонили називати дівчинку Нутеллою, бо вирішили, що це зробить її об'єктом постійних глузувань. Схожа доля спіткала й ім'я Полуниця, оскільки воно має неоднозначне значення на місцевому сленгу. Навіть спроба дати синові ім'я Принц Вільям зазнала невдачі – судді вважали, що такий пафосний варіант стане приводом для знущань з хлопчика. Не пощастило й батькам, які мріяли назвати доньку Міні Купер.

Швеція та Данія також мають досить суворі правила щодо вибору імен для малечі. Так, шведи не дозволили зареєструвати дитину під назвою меблевого гіганта IKEA, але, як не дивно, дозволили обрати імена Металіка та Елвіс, як зауважило видання The Telegraph. А одного разу шведські батьки на знак протесту проти штрафів намагалися записати сина під іменем із 43 літер і цифр, яке нібито мало вимовлятися як Альбін. Однак суд цей креатив також не оцінив.

У Данії ж взагалі існує список із тисяч схвалених імен, тож якщо ви захочете назвати малюка Мавпою чи Анусом, вам просто не видадуть документи.

Окремий головний біль для реєстраторів у Новій Зеландії та Австралії – титули та дивні знаки. У цих країнах не можна називати дітей іменами Сейнт (Святий), Принц, Король чи Роял, щоб вони не нагадували офіційні звання. Що цікаво, бували випадки, коли батьки намагалися замінити ім'я звичайною крапкою або римською цифрою "III".

Втім, найгучніша історія сталася з дівчинкою, яку назвали "Талула танцює хулу з Гаваїв", як зазначило видання The Guardian. У дев'ять років вона через суд виборола право змінити ім'я, а суддя навіть тимчасово передав її під опіку держави.

Японська влада теж пильнує, щоб імена не несли негативної енергетики. Зокрема, там заборонили ім'я Акума, що означає "Диявол", а також порадили батькам не використовувати поєднання ієрогліфів "вода" і "дитина", оскільки історично воно асоціюється з померлими немовлятами. У Мексиці, у штаті Сонора, офіційно заборонили імена Робокоп, Фейсбук та Мошонка, аби захистити дітей від булінгу.

У деяких країнах заборони мають релігійне або культурне підґрунтя. Так, у Саудівській Аравії під заборону потрапили імена Лінда та Емір, бо вони суперечать місцевим традиціям. Водночас у Марокко не дозволили зареєструвати варіант імені Сара з літерою "h" наприкінці через його занадто єврейське звучання. Китай же заборонив використовувати символи в іменах, наприклад, значок "собачки" (@), та певні мусульманські імена в окремих регіонах.

У США, де зазвичай дозволено майже все, суди забороняють обирати для дітей імена, що складаються лише з цифр, зокрема "1069". Навіть у сонячній Італії суд змусив батьків змінити ім'я хлопчика П'ятниця на Грегоріо, бо вважав його принизливим.

