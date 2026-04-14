Наша редакція зібрала список імен, які допоможуть вашій дитині стати справжнім фаворитом фортуни.

Які імена приносять щастя своїм власникам?

Макар

Це ім'я походить з грецької мови та перекладається як "блаженний" або "щасливий". Його власники часто мають яскраву харизму. Такі хлопці відзначаються емоційністю, водночас вони обожнюють бути в центрі уваги.

Беатриса

Таке ім'я має латинське походження та трактується як "та, що приносить щастя" або "благословенна". Зазвичай його власниці відзначаються життєрадісністю та харизмою. Ці жінки можуть легко зарядити позитивом інших людей та підняти їм настрій.

Фелікс

Це ім'я має латинське походження та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми. Такі чоловіки мають оптимістичний погляд на життя, тому легко заряджають позитивом своє оточення.

Лада

Ім'я Лада має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. У давнину так часто називали жінок-берегинь родинного затишку. Представниці цього імені відзначаються мудрістю та ніжністю.

Ніка

Ім'я Ніка виникло у Давній Греції. В античній міфології його носійкою була богиня перемоги. Що цікаво, це ім'я може бути як самостійним, так і скороченням від "Вероніка". Ніки полюбляють допомагати рідним людям та піклуватися про них. Такі дівчата нерідко випромінюють позитив, тому легко притягують до себе нові знайомства.

Імена, які приносять щастя / Фото Freepik

