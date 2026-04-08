Наша редакція зібрала добірку трендових чоловічих імен, якими можна назвати хлопчика у 2026 році. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Як гарно назвати хлопчика у 2026 році?: добірка цікавих чоловічих імен

Любомир

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто любить світ". Любомири – розумні чоловіки, які вміють знаходити компроміси. Власники цього імені мають високий рівень інтелекту, тому нерідко досягають успіху в багатьох сферах життя. Такі чоловіки також легко притягують нові знайомства, які виявляються дуже корисними.

Устим

Ім'я Устим має латинське коріння та трактується як "справедливий" або "чесний". Представники цього імені – рішучі та цілеспрямовані, тому прагнуть досягати висот у житті. Устими не бояться брати відповідальність на себе та завжди готові боротися з труднощами.

Теодор

Цей варіант походить з Давньої Греції. Таке ім'я має особливе значення – "Божий дар" та складається з двох частин: "божество" і "дар". Представники цього імені мають сильний характер, який допомагає їм у досягненні будь-яких цілей. Теодори переважно стають гарними лідерами, за якими йде команда. Тому чоловіки, які мають таке ім'я, можуть легко отримати керівні посади на роботі.

Леон

Таке ім'я має грецьке коріння та перекладається як "лев". Його представники відзначаються добротою та наполегливістю. Леони готові підтримати та допомогти у скрутну хвилину своїм найближчим. Власники цього імені зроблять усе можливе, щоб досягти своєї мети та здійснити власні мрії.

Маркус

За однією з версій, це ім'я має давньоримське походження та означає "присвячений Марсу". Маркуси зазвичай прагнуть досягати гармонії у всьому, що їх оточує. Саме тому вони часто допомагають усувати ворожнечу між людьми.

