Наша редакція підготувала добірку стародавніх чоловічих і жіночих імен, які оберігатимуть своїх власників. Про їхнє значення та походження – розповів сайт Як звати.

Які імена мають найсильнішу енергетику?

Олександр

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник людей", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Олександри часто мають вроджене почуття справедливості та внутрішню силу, яка відштовхує негатив.

Вікторія

Ім'я Вікторія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "перемога". Вікторії відзначаються впевненістю та цілеспрямованістю. Такі дівчата наполегливо йдуть до своєї мети, тому легко притягують успіх.

Ольга

Це ім'я скандинавського походження, яке означає "свята". Негатив, спрямований на представниць цього імені, часто повертається до свого адресанта. Ольги мають дуже сильну інтуїцію, яка допомагає їм уникати небезпечних людей та ситуацій.

Артем

Таке ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як "неушкоджений". Артеми часто "виходять сухими з води" навіть у найскладніших обставинах. До того ж представники цього імені відзначаються гарним почуттям гумору, через що гуртують навколо себе людей.

