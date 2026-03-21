Наша редакція зібрала добірку рідкісних українських імен, які мають красиве звучання. Детальніше про їхнє походження та значення – розповів сайт Як звати.

Дивіться також Притягують удачу та успіх: 4 імені, які вважаються найщасливішими

Які рідкісні українські імена мають красиве звучання?

Лукерія

Таке ім'я походить з Давньої Греції та трактується як "солодка". Лукерії вміють бачити красу в простих речах і з легкістю підкорюють оточення своїм шармом. Вони мають гарне почуття гумору й люблять бути в центрі уваги, залишаючись щирими.

Євстахія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "щаслива та стійка". Євстахії – загадкові жінки, які полюбляють мріяти. Водночас вони можуть демонструвати рішучість у складних ситуаціях.

Марися

За однією з версій, це ім'я походить від "Марія", яке означає "пані" або "кохана". Його представниці швидко можуть заполонити серця людей своєю добротою. Їхня природна чарівність і відкритість допомагають їм будувати міцні дружні зв'язки.

Тимофій

Це ім'я має грецьке коріння та перекладається як "той, хто шанує Бога", зауважує сайт Ім'я Онлайн. У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків. Такі хлопці зазвичай мають аналітичний склад розуму та рідко діють імпульсивно. Тимофії відзначаються відданістю і відповідальністю.

Кіндрат

За однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "широкоплечий". Кіндрати зазвичай вперті, цілеспрямовані й незалежні. Вони не люблять постійно кудись квапитись, але якщо беруться за справу, то доводять її до кінця. Їм властиві почуття справедливості та відданість своїм принципам.

Яким

Таке ім'я має єврейське коріння та означає "створений Богом". Зазвичай так називають спокійних і розумних чоловіків. Вони можуть бути трохи замкнутими, але надійними у дружбі та сім'ї. Якими легко знаходять спільну мову з незнайомими людьми, якщо їм це потрібно.

Які імена мають найгарніші пестливі форми українською?