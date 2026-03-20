Які імена вважаються найщасливішими?

Вікторія

Ім'я Вікторія походить з латинської мови та означає "переможниця". У минулому так називали лише людей, які були наближені до церкви. Представниці цього імені відрізняються волелюбністю і силою. Вікторії мають внутрішній стрижень і завжди дотримуються власних обіцянок.

Маргарита

Ім'я Маргарита прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "перлина". У сучасному світі так називають енергійних і кмітливих жінок, які ніколи не відмовлять у допомозі рідним і близьким. Маргарити справляють гарне враження на людей завдяки своїй турботливості.

Макар

Таке ім'я походить з грецької мови та перекладається як "блаженний" або "щасливий". Його власники – мужні та витривалі чоловіки, які завжди досягають своєї мети. Макари багато займаються саморозвитком та щодня дізнаються щось нове.

Фелікс

Це ім'я має латинське походження та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми. Такі чоловіки мають оптимістичний погляд на життя, тому легко заряджають позитивом своє оточення.

Імена, які приносять щастя своїм власникам

