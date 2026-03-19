Деякі українські імена мають настільки багату палітру пестливих форм, що вони стали невіддільною частиною нашої культури, пісень та літератури, пише сайт Як звати. Наша редакція підготувала добірку імен, які завдяки своїм зменшувально-пестливим формам звучать особливо мелодійно.

Які імена мають красиві зменшувально-пестливі форми українською?

Соломія

Пестливі форми українською: Соломійка, Соля, Солька, Мія, Соломієчка

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "мир". Зазвичай його власниці – активні жінки, які ретельно продумують свої плани та рішення. Соломіям важливо бути не у центрі компанії, а стати її серцем.

Марія

Пестливі форми українською: Марічка, Маруся, Марійка

Ім'я Марія має давньоєврейське походження та перекладається як "пані" або "кохана". Його власниці – це втілення жіночої сили та наполегливості. Вони впевнено йдуть за своїми мріями, надихаючи оточення своєю невтомністю. Завдяки природній життєрадісності, такі жінки завжди залишають яскравий слід у пам'яті тих, кого зустрічають

Стефанія

Пестливі форми українською: Стефка, Фаня, Фанечка, Стефанійка, Стефа

Таке ім'я має грецьке коріння та перекладається як "вінець". Його представниці мають сильний характер, але водночас – добре серце. Стефанії часто досягають успіху завдяки своїй наполегливості та цілеспрямованості.

Орися

Пестливі форми українською: Ориська, Оришка, Орисочка

Це українська народна форма імені Ірина, яке має давньогрецьке походження та означає "спокій". Його представниці відзначаються життєрадісністю та комунікабельністю. Вони мають чудову інтуїцію і вміють знаходити спільну мову з будь-ким. Водночас Орисі часто стають душею компанії.

Олександр

Пестливі форми українською: Олесик, Лесик, Сашко

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". У давнину так називали лідерів, які могли згуртувати навколо себе людей. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з іншими та розв'язати навіть найскладнішу проблему.

Дмитро

Пестливі форми українською: Дмитрик, Дмитрусь, Митько

Ім'я Дмитро походить з Давньої Греції та трактується як "присвячений богині Деметрі", яка була покровителькою родючості та землі. Такі чоловіки відзначаються неабиякою стійкістю та мають велике коло спілкування, що дозволяє їм вдало будувати не тільки дружні, а й романтичні стосунки.

Данило

Пестливі форми українською: Данилко, Данько, Данилонько, Даня

Таке ім'я має давньоєврейське походження та означає "Бог – мій суддя", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Його власники не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Вони можуть бути гарними співрозмовниками, які завжди вислухають і підтримають у складний час. Для представників цього імені родина – найважливіше, тому ті будуть віддані своїм обраницям.

