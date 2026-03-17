Сайт Як звати зібрав традиційні слов'янські імена та античні варіанти, якими можна назвати сина у 2026 році. Про чоловічі імена, які вважаються найсильнішими – читайте в нашому матеріалі.

Які чоловічі імена вважаються найсильнішими?

Богдан

Це ім'я має слов'янське походження та означає "Божий дар" або "дитина, дана Богом". Вважається, що воно наділяє хлопця особливою долею. Богдани часто володіють гарною інтуїцією, що нерідко допомагає їм у житті.

Святослав

Таке ім'я має давньослов'янське коріння. Що цікаво, воно утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Також власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Володимир

Це старослов'янське ім'я, яке перекладається як "володіє світом". Володимири завжди відповідально ставляться до роботи та вирізняються здатністю розв'язати будь-яку проблему. Чоловіки з таким іменем легко стають лідерами та очолюють великі команди. Представники цього імені завжди роблять правильні рішення, завдяки яким досягають успіху.

Микита

Ім'я Микита має давньогрецьке походження та трактується як "переможець". У давнину так часто називали сильних і здорових хлопців. Власники цього імені вміють співчувати та завжди підтримують у скрутну хвилину. Микити нерідко відстоюють свою думку та полюбляють боротися за справедливість.

Віктор

Ім'я Віктор походить з латинської мови та перекладається як "переможець". У минулому так називали лише людей, які були наближені до церкви. Представники цього імені відрізняються волелюбністю і силою. Віктори мають внутрішній стрижень і завжди дотримуються власних обіцянок.

Які чоловічі імена приносять удачу?