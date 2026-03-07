Якщо ви не знаєте, як назвати сина, який народиться навесні, то цю роботу за вас вже зробив сайт Як звати. Детальніше про щасливі чоловічі імена – читайте в нашому матеріалі.

Як назвати сина, який народиться навесні 2026?

Іларіон

Ім'я Іларіон прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "веселий" або "радісний". Такі чоловіки мають велике коло спілкування завдяки своєму почуттю гумору. Іларіони полюбляють розвивати власні таланти та розповідати про них оточенню. Власники цього імені уникають конфліктів, адже цінують свою репутацію в суспільстві.

Захар

Це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав". У давнину так називали мудрих і надійних чоловіків. Зазвичай Захари справляють враження спокійної та вдумливої людини, яка має внутрішній стрижень. Власники цього імені також відзначаються добрим серцем, тому завжди допомагають іншим.

Максим

Це ім'я походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки прагнуть досягати великих цілей та ставати лідерами. Вони часто впевнені у собі та можуть легко згуртувати навколо себе людей. Зокрема, Максимам притаманні категоричність та запал, який важко стримати.

Лука

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "світлий" або "народжений на світанку", а друга – від імені Лук'ян і трактується як "син Луки". У сучасному світі так називають творчих, цілеспрямованих і дбайливих чоловіків. Власники цього імені відзначаються допитливістю та наполегливістю.

Як назвати хлопчика навесні 2026 року / Фото Freepik

