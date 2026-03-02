Детальніше про те, як назвати дівчинку, яка народиться у березні – розповів сайт Як звати. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Як назвати доньку, яка народилась у березні?

Марта

Це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "пані" або "господиня". Марти зазвичай випромінюють впевненість та рішучість. Це жінки з міцним внутрішнім стрижнем, які точно знають, чого хочуть від життя. Вони практичні, надійні та дещо прямолінійні – саме це робить їх чудовими лідерками.

Майя

За однією з версій, ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "годувальниця", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Власниці цього імені часто мають яскраву харизму. Такі дівчата відзначаються емоційністю, водночас вони обожнюють бути в центрі уваги. Майї легко адаптуються до будь-яких життєвих обставин і знаходять нестандартні рішення проблем.

Весна

Це рідкісне слов'янське ім'я, яке символізує відродження, сонце та початок нового циклу життя. Такі жінки зазвичай мають легку вдачу і здатність надихати оточення лише своєю присутністю. Власниці цього імені – щирі та дуже життєрадісні, вони зазвичай мають багато друзів.

Лілія

Таке ім'я має латинське походження та перекладається як "лілія". Воно символізує чистоту та ніжність. Представниці цього імені – витончені та мрійливі жінки, які водночас мають аналітичний склад розуму. Лілії вміють маневрувати у складних ситуаціях завдяки своїй чарівності та дипломатичності.

Меліса

У перекладі з давньогрецької мови це ім'я означає "бджілка". У міфології Мелісою звали німфу, яка годувала Зевса медом, тому ім'я нерозривно пов'язане з працьовитістю та турботою. Такі жінки зазвичай дуже комунікабельні та дбайливі. Меліси вміють створювати затишок навколо себе і завжди готові прийти на допомогу. Крім цього, вони мають гострий розум і можуть постояти за власні інтереси, якщо це необхідно.

Як ще можна назвати доньку навесні 2026 року?