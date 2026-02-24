Про це пише сайт Як звати. Детальніше про унікальні жіночі імена, які приносять удачу – читайте в нашому матеріалі.

Які жіночі імена приносять удачу?

Аглая

Це ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як "блискуча". У давньогрецькій міфології Аглая була однією з трьох харит – богинь веселощів, радості та вишуканості. Представниці цього імені зазвичай дуже харизматичні, яскраві та емоційні. Аглаї – щирі дівчата, які не здатнІ на підлість і завжди говорять те, що думають.

Софі

Це західноєвропейський варіант давньогрецького імені Софія, яке означає "мудрість". Його власниці зазвичай відзначаються врівноваженістю, глибокою емпатією та спостережливістю. Вони мають сильний внутрішній стрижень, хоча зовні можуть здаватися м'якими і навіть сором'язливими. Дівчата з цим іменем часто уникають відкритих конфліктів, але водночас вміють відстоювати свої кордони.

Радмила

Таке ім'я має глибоке слов'янське коріння та складається з двох основ: "рад" і "мил". Саме тому воно перекладається як "мила радість". Такі жінки дуже товариські та гостинні, вони вміють створювати затишок навколо себе. Люди тягнуться до них через їхню відкритість та доброту. Втім, іноді Радмили можуть бути трохи імпульсивними чи надмірно довірливими.

Моніфа

Це красиве ім'я має африканське походження та означає "я приношу удачу" або "мені пощастило". Моніфи – незалежні та волелюбні жінки, які оптимістично дивляться на світ і часто стають натхненницями для інших. Власниці цього імені не бояться змін і легко адаптуються до нових обставин. Такі жінки цінують особисту свободу та вміють знаходити вихід зі складних ситуацій.

Лайма

Ім'я Лайма має балтійське походження та трактується як "удача" або "щастя". Його давали переважно жінкам з дуже розвиненою інтуїцією. Лайми можуть здаватися дещо відстороненими або серйозними, але насправді вони дуже чуттєві. Такі дівчата вміють берегти чужі таємниці, цінують стабільність, природу та спокій.

