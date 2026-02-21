Справжні українські імена несуть у собі силу природи, глибокий символізм та багатовікову історію нашого народу. Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.

Як звучать істинно українські жіночі імені?

Істинно українські імена складають дві потужні групи. Перша – слов'янські варіанти, які дійшли до нас з дохристиянських часів. Вони звучать як побажання для дівчинки, наприклад, бути осяяною світлом, приносити радість чи дзвінку славу.

Друга група – імена іншомовного походження, які століттями побутували на наших землях і були настільки глибоко адаптовані та переосмислені народною мовою, що стали невіддільною частиною українського фольклору.

Серед істинно українських жіночих імен:

  • Божена – "обдарована Богом";
  • Дзвенислава – "та, хто має дзвінку славу";
  • Жадана – "дуже очікувана та бажана";
  • Лада – "мила і люба";
  • Либідь – "біла та витончена";
  • Рада – "та, хто дає радість";
  • Світозара – "та, що осяює світлом";
  • Цвітана – "квітуча";
  • Ярослава – "та, хто має яскраву славу", зауважує сайт Ім'я Онлайн;
  • Орися – "мир і спокій";
  • Маланка або Мелашка – "темна";
  • Мотря – "поважна жінка чи мати";
  • Параска – "п'ятниця";
  • Палажка – "морська";
  • Хівря – "світла та сонцесяйна";
  • Весна – "відродження та життя";
  • Калина – "червона ягода";
  • Мавка – "лісова діва";
  • Рута – "магічна рослина";
  • Вірляна – "орлиця".

Забуті жіночі іменаЗабуті жіночі імена / Фото Freepik

Які ще забуті українські імена повертаються в моду?

  • Доля;

  • Забава;

  • Квіта;

  • Ізяслава;

  • Зоряна;

  • Злата;

  • Соломія;

  • Леля;

  • Лукина;

  • Маїна;

  • Лілея;

  • Пава.