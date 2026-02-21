Справжні українські імена несуть у собі силу природи, глибокий символізм та багатовікову історію нашого народу. Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.
Як звучать істинно українські жіночі імені?
Істинно українські імена складають дві потужні групи. Перша – слов'янські варіанти, які дійшли до нас з дохристиянських часів. Вони звучать як побажання для дівчинки, наприклад, бути осяяною світлом, приносити радість чи дзвінку славу.
Друга група – імена іншомовного походження, які століттями побутували на наших землях і були настільки глибоко адаптовані та переосмислені народною мовою, що стали невіддільною частиною українського фольклору.
Серед істинно українських жіночих імен:
- Божена – "обдарована Богом";
- Дзвенислава – "та, хто має дзвінку славу";
- Жадана – "дуже очікувана та бажана";
- Лада – "мила і люба";
- Либідь – "біла та витончена";
- Рада – "та, хто дає радість";
- Світозара – "та, що осяює світлом";
- Цвітана – "квітуча";
- Ярослава – "та, хто має яскраву славу", зауважує сайт Ім'я Онлайн;
- Орися – "мир і спокій";
- Маланка або Мелашка – "темна";
- Мотря – "поважна жінка чи мати";
- Параска – "п'ятниця";
- Палажка – "морська";
- Хівря – "світла та сонцесяйна";
- Весна – "відродження та життя";
- Калина – "червона ягода";
- Мавка – "лісова діва";
- Рута – "магічна рослина";
- Вірляна – "орлиця".
Забуті жіночі імена / Фото Freepik
Які ще забуті українські імена повертаються в моду?
Доля;
Забава;
Квіта;
Ізяслава;
Зоряна;
Злата;
Соломія;
Леля;
Лукина;
Маїна;
Лілея;
Пава.