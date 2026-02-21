Справжні українські імена несуть у собі силу природи, глибокий символізм та багатовікову історію нашого народу. Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.

Як звучать істинно українські жіночі імені?

Істинно українські імена складають дві потужні групи. Перша – слов'янські варіанти, які дійшли до нас з дохристиянських часів. Вони звучать як побажання для дівчинки, наприклад, бути осяяною світлом, приносити радість чи дзвінку славу.

Друга група – імена іншомовного походження, які століттями побутували на наших землях і були настільки глибоко адаптовані та переосмислені народною мовою, що стали невіддільною частиною українського фольклору.

Серед істинно українських жіночих імен:

Божена – "обдарована Богом";

Дзвенислава – "та, хто має дзвінку славу";

Жадана – "дуже очікувана та бажана";

Лада – "мила і люба";

Либідь – "біла та витончена";

Рада – "та, хто дає радість";

Світозара – "та, що осяює світлом";

Цвітана – "квітуча";

Ярослава – "та, хто має яскраву славу", зауважує сайт Ім'я Онлайн;

Орися – "мир і спокій";

Маланка або Мелашка – "темна";

Мотря – "поважна жінка чи мати";

Параска – "п'ятниця";

Палажка – "морська";

Хівря – "світла та сонцесяйна";

Весна – "відродження та життя";

Калина – "червона ягода";

Мавка – "лісова діва";

Рута – "магічна рослина";

Вірляна – "орлиця".

Які ще забуті українські імена повертаються в моду?