Використання русифікованих імен стало настільки звичайним, що ми рідко замислюємося про їхнє справжнє походження. Літературна редакторка та філологиня Ольга Васильєва розповіла про це детальніше у своєму фейсбук-дописі.

Русифіковані жіночі імена: як вони звучать?

Тривалий вплив російської культури залишив свій відбиток в українській мові. Зокрема, у створенні зменшувально-пестливих форм імен. Російській традиції властиво використання шиплячих звуків і суфіксів, які роблять імена важчими: -ша, -ушка, -енька. Саме тому в українському побуті можна досі почути такі варіанти:

  • Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця:
  • Альона – Олена:
  • Крістіна – Христина:
  • Лєна – Олена:
  • Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
  • Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
  • Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;
  • Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
  • Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;
  • Ксюша – Ксеня.

Водночас наші предки утворювали імена зовсім за іншими правилами. За допомогою суфіксів -к-, -сь-, -ус- та -очк- предки робили лагідні форми імен. Завдяки цьому замість різкого "Наташа" з'являлася Наталя, а замість "Маші" – Марічка чи Маруся. До речі, останні імена вважаються одними з найпопулярніших в Україні, за даними Міністерства юстиції.

Походження українських імен Походження українських імен / Фото Freepik

Добірка русифікованих чоловічих імен

  • Ваня – Ванько, Іванко чи Івась;

  • Нікіта – Микитка або Микитко;

  • Коля – Миколка або Колько;

  • Сьома – Семко, Сенько або Семенко;

  • Стьопа – Степко або Степанко;

  • Женя – Геник, Генусь, Генько або Євгенко;

  • Гєна – Генко, Геник або Генусь;

  • Жора – Горко або Гошко;

  • Міша – Мишко, Михайлик або Михась;

  • Юра – Юрко, Юрчик чи Юрась;

  • Діма – Митько, Дмитрик чи Дмитрусь;

  • Петя – Петько чи Петрик;

  • Паша – Павлик чи Павлусь;

  • Андрєй – Андрійко.