Використання русифікованих імен стало настільки звичайним, що ми рідко замислюємося про їхнє справжнє походження. Літературна редакторка та філологиня Ольга Васильєва розповіла про це детальніше у своєму фейсбук-дописі.
Русифіковані жіночі імена: як вони звучать?
Тривалий вплив російської культури залишив свій відбиток в українській мові. Зокрема, у створенні зменшувально-пестливих форм імен. Російській традиції властиво використання шиплячих звуків і суфіксів, які роблять імена важчими: -ша, -ушка, -енька. Саме тому в українському побуті можна досі почути такі варіанти:
- ️Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця:
- Альона – Олена:
- Крістіна – Христина:
- Лєна – Олена:
- Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
- Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
- Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;
- Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
- Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;
- Ксюша – Ксеня.
Водночас наші предки утворювали імена зовсім за іншими правилами. За допомогою суфіксів -к-, -сь-, -ус- та -очк- предки робили лагідні форми імен. Завдяки цьому замість різкого "Наташа" з'являлася Наталя, а замість "Маші" – Марічка чи Маруся. До речі, останні імена вважаються одними з найпопулярніших в Україні, за даними Міністерства юстиції.
Походження українських імен / Фото Freepik
Добірка русифікованих чоловічих імен
Ваня – Ванько, Іванко чи Івась;
Нікіта – Микитка або Микитко;
Коля – Миколка або Колько;
Сьома – Семко, Сенько або Семенко;
Стьопа – Степко або Степанко;
Женя – Геник, Генусь, Генько або Євгенко;
Гєна – Генко, Геник або Генусь;
Жора – Горко або Гошко;
Міша – Мишко, Михайлик або Михась;
Юра – Юрко, Юрчик чи Юрась;
Діма – Митько, Дмитрик чи Дмитрусь;
Петя – Петько чи Петрик;
Паша – Павлик чи Павлусь;
Андрєй – Андрійко.