Використання русифікованих імен стало настільки звичайним, що ми рідко замислюємося про їхнє справжнє походження. Літературна редакторка та філологиня Ольга Васильєва розповіла про це детальніше у своєму фейсбук-дописі.

Русифіковані жіночі імена: як вони звучать?

Тривалий вплив російської культури залишив свій відбиток в українській мові. Зокрема, у створенні зменшувально-пестливих форм імен. Російській традиції властиво використання шиплячих звуків і суфіксів, які роблять імена важчими: -ша, -ушка, -енька. Саме тому в українському побуті можна досі почути такі варіанти:

Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця

Альона – Олена

Крістіна – Христина

Лєна – Олена

Наташа – Ната, Наталка, Наталя

Маша – Маруся, Марічка, Марійка

Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка

Катюша – Катруся, Катря, Катеринка

Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка

Ксюша – Ксеня

Водночас наші предки утворювали імена зовсім за іншими правилами. За допомогою суфіксів -к-, -сь-, -ус- та -очк- предки робили лагідні форми імен. Завдяки цьому замість різкого "Наташа" з'являлася Наталя, а замість "Маші" – Марічка чи Маруся. До речі, останні імена вважаються одними з найпопулярніших в Україні, за даними Міністерства юстиції.

Походження українських імен / Фото Freepik

Добірка русифікованих чоловічих імен