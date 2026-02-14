Использование русифицированных имен стало настолько обычным, что мы редко задумываемся об их настоящем происхождении. Литературный редактор и филолог Ольга Васильева рассказала об этом подробнее в своем фейсбук-сообщении.
Русифицированные женские имена: как они звучат?
Длительное влияние русской культуры оставило свой отпечаток в украинском языке. В частности, в создании уменьшительно-ласкательных форм имен. Русской традиции свойственно использование шипящих звуков и суффиксов, которые делают имена тяжелее: -ша, -ушка, -енька. Именно поэтому в украинском быту можно до сих пор услышать такие варианты:
- ️Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця:
- Альона – Олена:
- Крістіна – Христина:
- Лєна – Олена:
- Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
- Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
- Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;
- Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
- Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;
- Ксюша – Ксеня.
В то же время наши предки образовывали имена совсем по другим правилам. С помощью суффиксов -к-, -сь-, -ус- и -очк- предки делали мягкие формы имен. Благодаря этому вместо резкого "Наташа" появлялась Наталья, а вместо "Маши" – Маричка или Маруся. Кстати, последние имена считаются одними из самых популярных в Украине, по данным Министерства юстиции.
Происхождение украинских имен / Фото Freepik
Подборка русифицированных мужских имен
- Ваня – Ванько, Іванко чи Івась;
- Нікіта – Микитка або Микитко;
- Коля – Миколка або Колько;
- Сьома – Семко, Сенько або Семенко;
- Стьопа – Степко або Степанко;
- Женя – Геник, Генусь, Генько або Євгенко;
- Гєна – Генко, Геник або Генусь;
- Жора – Горко або Гошко;
- Міша – Мишко, Михайлик або Михась;
- Юра – Юрко, Юрчик чи Юрась;
- Діма – Митько, Дмитрик чи Дмитрусь;
- Петя – Петько чи Петрик;
- Паша – Павлик чи Павлусь;
- Андрєй – Андрійко.