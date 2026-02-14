Использование русифицированных имен стало настолько обычным, что мы редко задумываемся об их настоящем происхождении. Литературный редактор и филолог Ольга Васильева рассказала об этом подробнее в своем фейсбук-сообщении.

Смотрите также От них захватывает дух: 7 древних мужских имен с положительной энергетикой

Русифицированные женские имена: как они звучат?

Длительное влияние русской культуры оставило свой отпечаток в украинском языке. В частности, в создании уменьшительно-ласкательных форм имен. Русской традиции свойственно использование шипящих звуков и суффиксов, которые делают имена тяжелее: -ша, -ушка, -енька. Именно поэтому в украинском быту можно до сих пор услышать такие варианты:

️ Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця:

– Ганнуся, Ганя, Ганця: Альона – Олена:

– Олена: Крістіна – Христина:

– Христина: Лєна – Олена:

– Олена: Наташа – Ната, Наталка, Наталя;

– Ната, Наталка, Наталя; Маша – Маруся, Марічка, Марійка;

– Маруся, Марічка, Марійка; Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;

– Дара, Даруся, Дарця, Даринка; Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;

– Катруся, Катря, Катеринка; Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;

– Іруся, Іринка, Орися, Оринка; Ксюша – Ксеня.

В то же время наши предки образовывали имена совсем по другим правилам. С помощью суффиксов -к-, -сь-, -ус- и -очк- предки делали мягкие формы имен. Благодаря этому вместо резкого "Наташа" появлялась Наталья, а вместо "Маши" – Маричка или Маруся. Кстати, последние имена считаются одними из самых популярных в Украине, по данным Министерства юстиции.

Происхождение украинских имен / Фото Freepik

Подборка русифицированных мужских имен