Использование русифицированных имен стало настолько обычным, что мы редко задумываемся об их настоящем происхождении. Литературный редактор и филолог Ольга Васильева рассказала об этом подробнее в своем фейсбук-сообщении.

Русифицированные женские имена: как они звучат?

Длительное влияние русской культуры оставило свой отпечаток в украинском языке. В частности, в создании уменьшительно-ласкательных форм имен. Русской традиции свойственно использование шипящих звуков и суффиксов, которые делают имена тяжелее: -ша, -ушка, -енька. Именно поэтому в украинском быту можно до сих пор услышать такие варианты:

  • Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця:
  • Альона – Олена:
  • Крістіна – Христина:
  • Лєна – Олена:
  • Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
  • Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
  • Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;
  • Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
  • Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;
  • Ксюша – Ксеня.

В то же время наши предки образовывали имена совсем по другим правилам. С помощью суффиксов -к-, -сь-, -ус- и -очк- предки делали мягкие формы имен. Благодаря этому вместо резкого "Наташа" появлялась Наталья, а вместо "Маши" – Маричка или Маруся. Кстати, последние имена считаются одними из самых популярных в Украине, по данным Министерства юстиции.

Происхождение украинских имен: как они происходят Происхождение украинских имен / Фото Freepik

Подборка русифицированных мужских имен

  • Ваня – Ванько, Іванко чи Івась;
  • Нікіта – Микитка або Микитко;
  • Коля – Миколка або Колько;
  • Сьома – Семко, Сенько або Семенко;
  • Стьопа – Степко або Степанко;
  • Женя – Геник, Генусь, Генько або Євгенко;
  • Гєна – Генко, Геник або Генусь;
  • Жора – Горко або Гошко;
  • Міша – Мишко, Михайлик або Михась;
  • Юра – Юрко, Юрчик чи Юрась;
  • Діма – Митько, Дмитрик чи Дмитрусь;
  • Петя – Петько чи Петрик;
  • Паша – Павлик чи Павлусь;
  • Андрєй – Андрійко.