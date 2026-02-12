Некоторые имена наделяют мужчин несокрушимым внутренним стержнем, а другие – дарят гармонию в отношениях, пишет Как зовут. Если вы именно сейчас ищете идеальный вариант для новорожденного сына, то обратите внимание на нашу подборку.

Какие мужские имена имеют положительную энергетику?

Любомир

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто любит мир". Любомиры – умные мужчины, которые умеют находить компромиссы. Владельцы этого имени имеют высокий уровень интеллекта, поэтому нередко достигают успеха во многих сферах жизни. Такие мужчины также легко притягивают новые знакомства, которые оказываются очень полезными.

Маркиян

Такое имя происходит из латинского языка и означает "посвященный Марсу". В современном мире так называют отважных и смелых парней, харизма которых очаровывает многих. Представители этого имени демонстрируют лидерские качества и умело руководят командой. Кроме этого, Маркияны отличаются способностью критически мыслить.

Святослав

Имя Святослав образовано от слов "святой" и "слава", пишет сайт Имя Онлайн. В современном мире так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Святославы очень коммуникабельны, поэтому имеют большой круг общения и умеют договариваться. Владельцы этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Лев

Это имя имеет несколько вариантов происхождения: первый – от латинского слова leo, что переводится как "лев", второй – от древнегреческого слова, что трактуется как "царь зверей". Решительность, сила и твердый характер – это то, что присуще владельцам этого имени. Они всегда станут на защиту своих родных и близких, если тех кто-то обидит. Львы поражают людей не только своей силой, но и острым умом.

Лавр

По одной из версий, это имя происходит от латинского слова laurus, что означает "лавр" или "увенчанный славой". В древности так называли мудрых и сильных мужчин. Представители этого имени – решительные и целеустремленные, поэтому стремятся достигать высот в жизни. Лавры не боятся брать ответственность на себя и всегда готовы бороться с трудностями.

Даниил

Такое имя имеет древнееврейское происхождение и означает "Бог – мой судья". Его владельцы не боятся брать на себя ответственность за собственные поступки. Они могут быть хорошими собеседниками, которые всегда выслушают и поддержат в сложное время. Для представителей этого имени семья – самое важное, поэтому те будут преданы своим избранницам.

Адриан

Имя Андриан имеет латинское происхождение и трактуется как "житель Адрии" или "тот, кто родом с берегов Адриатического моря". Такие мужчины отличаются добротой и настойчивостью. Андрианы готовы поддержать и помочь в трудную минуту своим близким. Владельцы этого имени сделают все возможное, чтобы достичь своей цели и осуществить собственные мечты,

