Те, як нас називають батьки, безпосередньо впливає на формування характеру, темперамент та навіть життєві сценарії. Одні імена наділяють своїх власників м'якістю та дипломатичністю, а інші – сталевою волею та лідерськими якостями. Детальніше про українські імена з найсильнішою енергетикою – розповідає сайт Як звати.

Які українські імена мають сильну енергетику?

– має слов'янське коріння та перекладається як "та, що володіє славою". Андрій – виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий".

– має латинське походження та означає "рідна" або "благословенна". Богдан – має слов'янське коріння та трактується як "Богом даний".

– походить з латинської мови та означає "перемога" або "переможниця". Данило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя".

– має давньогрецьке походження та трактується як "гостинна" або "мандрівниця". Володимир – має давньослов'янське коріння та означає "той, хто володіє світом".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "бажана", "улюблена" або "пані". Гліб – має скандинавське походження та означає "улюбленець Бога".

– має перське походження та трактується як "дарована Богом". Олександр – має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисник людей".

– ім'я грецького походження, яке означає "іноземка". Олександра – має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисниця" або "та, що оберігає людей".

Походження українських імен / Фото Freepik

Які забуті українські імена мають потужну енергетику?