Те, як нас називають батьки, безпосередньо впливає на формування характеру, темперамент та навіть життєві сценарії. Одні імена наділяють своїх власників м'якістю та дипломатичністю, а інші – сталевою волею та лідерськими якостями. Детальніше про українські імена з найсильнішою енергетикою – розповідає сайт Як звати.
Дивіться також Легко вимовити та неможливо забути: якими українськими іменами називають дітей у США та Європі
Які українські імена мають сильну енергетику?
- Владислава – має слов'янське коріння та перекладається як "та, що володіє славою".
- Андрій – виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий".
- Наталя – має латинське походження та означає "рідна" або "благословенна".
- Богдан – має слов'янське коріння та трактується як "Богом даний".
- Вікторія – походить з латинської мови та означає "перемога" або "переможниця".
- Данило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя".
- Оксана – має давньогрецьке походження та трактується як "гостинна" або "мандрівниця".
- Володимир – має давньослов'янське коріння та означає "той, хто володіє світом".
- Марія – має давньоєврейське коріння та трактується як "бажана", "улюблена" або "пані".
- Гліб – має скандинавське походження та означає "улюбленець Бога".
- Дарина – має перське походження та трактується як "дарована Богом".
- Олександр – має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисник людей".
- Варвара – ім'я грецького походження, яке означає "іноземка".
- Олександра – має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисниця" або "та, що оберігає людей".
- Ольга – має скандинавське походження та означає "священна" або "велична", зазначає сайт Ім'я Онлайн.
Походження українських імен / Фото Freepik
Які забуті українські імена мають потужну енергетику?
Давньогрецьке ім'я Євпраксія має глибоке і світле значення – "добродіяння", "щастя" або "процвітання". До речі, його носила онука Ярослава Мудрого, яка стала імператрицею Священної Римської імперії.
Ім'я Улита є народною адаптацією стародавнього імені Іуліта. Його походження пов'язують або з грецьким словом, що означає "пухнаста" чи "кучерява", або з латинським родовим іменем Julia.
Ім'я Домна має латинське походження та перекладається як "пані", "володарка" або "господиня дому". У часи Римської імперії це слово слугувало шанобливим звертанням до жінки, подібно до сучасного "леді".