Колись ці імена були звичними, адже їх носили княгині й козаки, селяни й шляхтичі, герої народних дум і святі. Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур. Які забуті імена мають потужну енергетику – читайте далі в матеріалі.

Добірка забутих українських імен: як назвати дитину у 2026 році?

Агафія

Це ім'я сягає своїм корінням Давньої Греції. Воно утворилося від слова agathos, що означає "добрий", "шляхетний" або "хороший". В українську культуру ім'я Агафія прийшло разом із християнством. Цікаво, що історично в нас закріпилися дві його форми: Агафія – через візантійську традицію, та Агата – через західноєвропейську. У народі це ім'я завжди асоціювалося із захистом, адже святу мученицю Агафію шанували як заступницю від вогню та лиха.

Домна

Ім'я Домна має латинське походження та перекладається як "пані", "володарка" або "господиня дому". У часи Римської імперії це слово слугувало шанобливим звертанням до жінки, подібно до сучасного "леді". У давнину так часто називали заможних дівчаток з надією, що вони виростуть добрими та мудрими жінками.

Євпраксія

Це давньогрецьке ім'я має глибоке і світле значення – "добродіяння", "щастя" або "процвітання". До речі, його носила онука Ярослава Мудрого, яка стала імператрицею Священної Римської імперії. Через своє походження це ім'я можна було почути переважно у вищих верствах населення або ж у монастирях.

Палагія

Таке ім'я походить від грецького слова Pelagia, що означає "морська", зазначає сайт "Ім'я Онлайн". Фактично, воно є прямим відповідником більш звичного нам імені Марина. В Україні ім'я Палагія набуло значної популярності у XIX столітті. Святій з цим іменем молилися за тих, хто перебуває у далекій дорозі чи у плаванні.

Килина

Це колоритна українська народна форма імені Акилина, яке має латинське коріння та походить від слова aquila – "орел". Наші предки так часто називали сильних жінок з твердим характером, яку важко підкорити. У побутовому спілкуванні це ім'я часто змінювалося на варіант Кулина.

Улита

Ім'я є народною адаптацією стародавнього імені Іуліта. Його походження пов'язують або з грецьким словом, що означає "пухнаста" чи "кучерява", або з латинським родовим іменем Julia. Вважається, що Улити наділені вічною молодістю душі та гарним почуттям гумору.

Мирона

Це рідкісна жіноча форма чоловічого імені Мирон, що походить від грецького слова "миро" – назви запашної олії, яку використовують у церковних таїнствах. Це ім'я означає "пахуча" або "запашна". Здавна люди вірили, що жінки з таким іменем здатні розв'язати будь-який конфлікт.

Старовинні українські імена / Фото Freepik

