Так, на зміну популярним ще кілька років тому інтернаціональним іменам прийшли глибоко автентичні варіанти, які носили жінки ще за часів Київської Русі, козацтва чи на межі XIX – XX століть. 24 Канал зібрав добірку старовинних жіночих імен, кожне з яких має унікальне походження та наділяє своїх власниць особливими рисами характеру. Про це детальніше – розповів сайт Як звати.

Старовинні жіночі імена, яким вже понад 100 років

Соломія

Це давньоєврейське ім'я, яке прийшло до нас разом із поширенням християнства, означає "мир" або "спокій". Соломії вміють м'яко згладжувати гострі кути в спілкуванні, але водночас чітко знають свої цілі та впевнено йдуть до них. У характері таких дівчат вдало поєднується душевна ніжність з непохитною стійкістю. Саме вона допомагає власницям цього імені долати будь-які життєві випробування.

Мирослава

Ім'я Мирослава має давньослов'янське походження й трактується як "та, що славить мир" або "мирна слава". Його носили жінки ще за часів Київської Русі. Представниці цього імені понад усе цінують справедливість, чесність та гармонію у своєму оточенні. Мирослави мають аналітичний склад розуму та сильну інтуїцію, не терплять фальші, завжди захищають слабших і стають надійною, міцною опорою для друзів та своєї родини.

Орися

Таке ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "спокій" або "тиша". Орисі зачаровують людей своєю витонченістю, щирістю та м'яким почуттям гумору. Власниці цього імені мають розвинену емпатію, тонко відчувають чужий біль і завжди знаходять правильні слова для підтримки. Попри зовнішню м'якість, ці жінки володіють незламним духом, який дозволяє їм зберігати оптимізм навіть у складних обставинах.

Юстина

Ім'я Юстина має латинське походження й означає "справедлива". Воно було дуже популярним в Україні у ХІХ столітті. Такі дівчата відзначаються принциповістю й підвищеним почуттям відповідальності. Вони ніколи не кидають слів на вітер, завжди дотримуються власних обіцянок й вимагають такої ж чесності від оточення. Юстини люблять чіткий порядок у справах, мають лідерські якості та вміють згуртувати людей навколо корисної справи.

Жіночі імена, яким понад 100 років / Фото Magnific

