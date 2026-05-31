24 Канал підготував добірку рідкісних імен для хлопчиків. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Добірка рідкісних імен для хлопчиків 2026

Родіон

Ім'я Родіон прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "герой". Наші предки так називали відважних і сильних чоловіків, які мали внутрішній стрижень. Родіони завжди залишаються відданими своїм принципам та ідеям. Такі чоловіки можуть бути трохи впертими, але це допомагає їм у досягненні цілей.

Лук'ян

За однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "той, що приносить світло". У давнину так називали добрих і життєрадісних хлопців. Такі чоловіки вміють підтримувати та давати корисні поради, тому мають велике коло спілкування.

Трохим

Таке ім'я також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "годувальник" або "той, кого плекають". Трохими мають високу самооцінку, тому захоплюють інших людей впевненістю у собі. Водночас рішучість і сміливість таких хлопців допомагають їм досягти будь-яких вершин.

Боніфатій

Таке ім'я також походить з латинської мови та означає "добра воля". У давнину так називали доброзичливих і чесних чоловіків, які мали гарне почуття гумору. Боніфатії можуть легко розвеселити людей та подарувати їм гарний настрій. Представники цього імені завжди готові підтримати рідних людей та допомогти їм.

Кай

Ім'я Кай має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови та трактується як "народжений землею", друга – з латинської мови, де означає "радісний" або "щасливий", третя – з арабської мови та перекладається як "міцний". Представники цього імені полюбляють допомагати іншим людям. Такі чоловіки – дуже старанні та працьовиті, тому легко досягають успіху у професійній діяльності.

