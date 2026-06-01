Наша редакція зібрала добірку жіночих імен, які володіють особливим магнетизмом і миттєво виділяють своїх власниць з натовпу. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Дивіться також Незвичні та милозвучні: 5 рідковживаних чоловічих імен, які ви почуєте вперше

Які жіночі імена притягують чоловіків?

Ліліт

Це давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "нічна". Таких жінок часто вважаються доволі загадковими, тому вони миттєво захоплюють чоловічу увагу. Власниці цього імені зазвичай володіють незалежним характером, залізною волею та надзвичайно сильною інтуїцією. Вони вражають оточення своєю внутрішньою таємницею та впевненістю.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Аделіна

Таке ім'я має давньонімецьке походження та означає "благородна". Його витончене звучання підсвідомо асоціюється у чоловіків із крихкістю та грацією, викликаючи природне бажання оберігати та турбуватися. Аделіни зазвичай відзначаються бездоганними манерами та вродженим тактом. Завдяки цьому представниці такого імені легко створюють навколо себе атмосферу затишку й гармонії.

Міра

Ім'я Міра має слов'янське коріння й трактується як "мирна". Його представниці випромінюють неймовірний оптимізм і життєрадісність. Міри легко підкорюють чоловічі серця енергійністю, свіжістю поглядів та здатністю приносити радість у життя кожного, хто опиняється поруч.

Стефанія

Давньогрецьке ім'я Стефанія буквально перекладається як "діадема". Це цілеспрямовані та горді дівчата, які мають чіткі життєві орієнтири. У близьких стосунках Стефанії дивовижним чином поєднують внутрішню силу з тендітністю, вірністю та глибокою чуйністю.

Аглая

Ім'я Аглая прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно означає "блискуча". Такі жінки відзначаються палким темпераментом, сміливістю та творчим мисленням. Аглаї завжди прагнуть бути в центрі уваги, впевнено проявляють свою індивідуальність і заворожують усіх навколо власним внутрішнім світом.

Які жіночі імена подобаються чоловікам / Фото Magnific

До речі, днями наша редакція розповідала, як виглядають українські імена, закодовані у вишивці.