На просторах інтернету українці поділилась давніми іменами, якими називались їхні бабусі чи прабабубсі. Відео у тіктоці відкриє для читачів щось нове та водночас забуте.
Які старовинні жіночі імена майже неможливо почути сьогодні?
Півонія
Одне з імен, яке споріднене з назвою квітки. В Україні є всього 82 носії такого імені, зазначається на сайті генеалогічного товариства "Рідні".
Дзвінка
Також відноситься до списку рідкісних імен. Зараз у нашій країні всього 29 людей, які так називаються.
Ялинка
Давнє ім'я, яке в сучасній Україні не знайшло свого носія. Однак є споріднене – Ялина, тут аж 259 людей із оригінальним іменем.
Гаїна
На цей момент, в Україні всього 122 носії. Та все ж, це ім'я не залишилось забутим, а продовжує жити крізь віки.
Опрасина
У Таращанському районі є всього один носій такого імені на всю країну. Не дарма воно входить до списку забутих.
Теонія
В Україні є всього п'ять людей з таким іменем.
Кефанія
На жаль, сьогодні у нашій країні немає людини з таким іменем. Воно просто забулось.
Франія
Всього є 13 носіїв, однак є ще декілька варіантів споріднених із цим іменем. До прикладу, Франік чи Франікія.
Споріднені імена / Скриншот із сайту
Аспазія
Всього є 295 носіїв, що свідчить про невелику популярність стародавнього імені.
Мокрина
Це ім'я поширене майже в усіх регіонах України. Точніше, є по 1-2 представнику.
Калина
А ось це ім'я доволі популярне в нашій країні, адже є аж 2570 людей з таким іменем. Зауважимо, що воно походить з грецької "каллос" – краса і "ніко" – перемога.
Забуті жіночі імена: дивіться відео онлайн
Які ще є забуті жіночі імена?
- Уліта;
- Мавра;
- Хотина;
- Пазелія;
- Секлета.