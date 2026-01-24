На просторах інтернету українці поділилась давніми іменами, якими називались їхні бабусі чи прабабубсі. Відео у тіктоці відкриє для читачів щось нове та водночас забуте.

До теми Чоловічі імена, які колись були популярні в Україні, а зараз майже забуті

Які старовинні жіночі імена майже неможливо почути сьогодні?

Півонія

Одне з імен, яке споріднене з назвою квітки. В Україні є всього 82 носії такого імені, зазначається на сайті генеалогічного товариства "Рідні".

Дзвінка

Також відноситься до списку рідкісних імен. Зараз у нашій країні всього 29 людей, які так називаються.

Ялинка

Давнє ім'я, яке в сучасній Україні не знайшло свого носія. Однак є споріднене – Ялина, тут аж 259 людей із оригінальним іменем.

Гаїна

На цей момент, в Україні всього 122 носії. Та все ж, це ім'я не залишилось забутим, а продовжує жити крізь віки.

Опрасина

У Таращанському районі є всього один носій такого імені на всю країну. Не дарма воно входить до списку забутих.

Теонія

В Україні є всього п'ять людей з таким іменем.

Кефанія

На жаль, сьогодні у нашій країні немає людини з таким іменем. Воно просто забулось.

Франія

Всього є 13 носіїв, однак є ще декілька варіантів споріднених із цим іменем. До прикладу, Франік чи Франікія.

Споріднені імена / Скриншот із сайту

Аспазія

Всього є 295 носіїв, що свідчить про невелику популярність стародавнього імені.

Мокрина

Це ім'я поширене майже в усіх регіонах України. Точніше, є по 1-2 представнику.

Калина

А ось це ім'я доволі популярне в нашій країні, адже є аж 2570 людей з таким іменем. Зауважимо, що воно походить з грецької "каллос" – краса і "ніко" – перемога.

Забуті жіночі імена: дивіться відео онлайн

Які ще є забуті жіночі імена?