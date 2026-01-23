Ольга Сидоренко веде україномовний тікток-акаунт sydorenko91, де ділиться цікавим контентом. У коментарях під її відео шанувальники розповідали, як називали своїх родичів у давнину. Про старі чоловічі імена та їхнє значення – далі в матеріалі.

Явтух

Рідкісне українське чоловіче ім'я, варіант імені Євтихій. Походить від грецького eutyches, що означає "щасливий", як вказано на сайті онлайн-бібліотеки "Горох".

Житослав

Ім'я має слов'янське походження й означає "слава життя". Воно символізує життєвий оптимізм і радість буття.

Кайтан (Каїтан)

Ім'я поширилося в пізньоримський період (приблизно III–V століття н.е.). Походить від латинського імені Caius, яке означає «радіти». Найбільше поширене в Італії та Німеччині, як вказано на сайті Ancestry.

Пуд

Чоловіче ім'я, яке входить у список імен святих Православної церкви. Пуд, ймовірно, був римським сенатором і послідовником апостола Петра. Він прийняв мученицьку смерть і вшановується як один з апостолів від сімдесяти – людей, яких Ісус обрав для проповіді серед багатьох учнів.

Стратон

Ім'я грецького походження, утворене від слова stratos, що означає "військо". Традиційно пов'язується з силою та мужністю.

Гай

Давньоримське чоловіче ім'я, яке часто писали як Caius і скорочували до C. Походить від етрусського Cae або Cai, точне значення невідоме.

Каленик

Ім'я походить з грецької мови (Καλλίνικος) і означає "красивий переможець", утворене зі слів kalos ("гарний") і nikao ("перемагати"). В українській культурі ім’я пов’язують із хлібом з калиновими ягодами – калеником.

