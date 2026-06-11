Якщо ваші предки вміли закохати в себе половину села, то прізвище обов'язково про це натякне. Генеалогічне товариство "Рідні" вже розповіло про родові імена, які належали бабіям і розпусникам.

Не пропустіть 10 найрідкісніших прізвищ в Україні, які ви могли не чути

Які українські прізвища мають незвичне значення?

Одним із найяскравіших прикладів такого прізвища є Голуб. Нині в Україні нараховується аж 18 602 українців, які мають таке родове ім'я, і живуть вони абсолютно в усіх областях країни. У давнину голуб символізував мир і водночас пристрасне воркування й залицяння. Чоловіка, який не міг пройти повз жодну спідницю і постійно "воркував" із жінками, часто називали саме цим прізвищем, яке згодом поширилося всією країною.

Не менш поетичними, але дуже наполегливими в амурних справах були предки сучасних Журавлів. Наразі в Україні мешкає 11 371 власник цього прізвища. Що цікаво, зустріти його представників найчастіше можна на Київщині та Харківщині. Відомо, що колись це прізвище давали високим, статним чоловікам, які, наче журавлі, "кружляли" навколо жінок або ж постійно шукали собі нову кохану серед місцевих красунь.

Доволі часто розпусникам також давали родове ім'я Лебідь. Його сьогодні носять 8 978 людей, які живуть в усіх областях України. Хоча лебідь традиційно асоціюється з вірністю, у контексті народних прізвиськ так могли іронічно назвати чоловіка, який захоплював жінок своєю поставою, красою та вмінням гарно залицятися.

Пристрасним і некерованим у своїх бажаннях чоловікам належало прізвище Огир. Сьогодні це доволі рідкісне родове ім'я. Адже всього 209 людей з таким прізвищем здебільшого живуть на Полтавщині та Кіровоградщині.

Родовим іменем Ласий сьогодні може похизуватися лише 41 людина, яка здебільшого живе на Київщині. У давні часи слово "ласий" прямо вказувало на чоловіка, який прагнув заборонених задоволень і ніколи не відмовляв собі у задоволенні закрутити черговий роман.

Прізвища, які давали спокусникам / Фото Magnific

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