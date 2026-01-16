24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про стародавні жіночі імена, які знову в тренді. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Не пропустіть 50 стародавніх імен, яким понад 100 років: ви могли їх не чути

Які старовинні жіночі імена повертаються в моду?

Соломія

Це одне з найпопулярніших імен останніх років. Воно має давньоєврейське походження та означає "мир" або "спокій". Власниці цього імені зазвичай наділені дивовижною внутрішньою рівновагою. Такі жінки не полюбляють гучних конфліктів і досягають свого не криком, а виваженістю та впевненістю. Так часто називають надійних дівчат, які вміють знайти гармонію навіть у хаосі.

Стефанія

Ім'я Стефанія має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінець" або "діадема", зазначає сайт Ім'я Онлайн. Такі дівчата часто бувають впертими, але саме ця риса допомагає їм досягати вершин. Стефанії люблять бути в центрі уваги, але при цьому мають добре серце і загострене почуття справедливості. До того ж представниць цього імені важко змусити щось робити проти їх волі.

Варвара

Таке ім'я виникло у Стародавній Греції та трактується як "іноземка", Варвари – загадкові та спостережливі дівчата, за зовнішньою стриманістю яких часто ховається буря емоцій. Власниці цього імені вмію постояти за себе, коли цього потребує ситуація. Вони працьовиті і часто мають хист до точних наук або бізнесу.

Які старовинні жіночі імена повертаються в моду / Фото Freepik

Орися

Це українська народна форма імені Ірина, яке має давньогрецьке походження та означає "спокій". Його представниці відзначаються життєрадісністю та комунікабельністю. Вони мають чудову інтуїцію і вміють знаходити спільну мову з будь-ким. Водночас Орисі часто стають душею компанії.

Квітка

Це унікальне українське ім'я, що означає "квітка". Власниці цього імені зазвичай наділені витонченим смаком та творчим потенціалом. Вони люблять мистецтво та природу. Однак не варто вважати їх слабкими, адже носійки цього імені вміють відновлюватися після життєвих негараздів завдяки любові до життя.

Якими забутими іменами можна назвати доньку у 2026 році?

Батьки частіше обирають забуті імена для своїх дітей. Адже хочуть дати малечі зв'язок з її родом та історією, зауважує проєкт "СловОпис". Серед жіночих імен, які несправедливо були забуті, але зараз впевнено повертаються в моду: