Про це повідомляє 24 Канал з посиланням HuffPost. Результати дослідження продемонстрували цікаву тенденцію, адже список найпопулярніших імен того часу фахівці назвали "сильною сумішшю безсмертної класики".
Яким стародавнім іменам понад 100 років?
Багато з цих старовинних імен не втратили своєї актуальності й сьогодні. Якщо ви шукаєте ім'я з історією та шармом, то варто звернути увагу на лідерів рейтингів столітньої давнини.
Так, у 1924 році батьки дівчаток віддавали перевагу милозвучним та традиційним іменам. Абсолютними фаворитами були: Мері, Дороті, Гелен, Бетті, Маргарет, Рут, Вірджинія, Мілдред, Доріс, Френсіс, Елізабет, Евелін, Анна, Марі, Аліса, Жан, Марджорі, Ірен, Ширлі, Флоренція, Марта, Лоїс, Ліліан, Луїза та Роза.
Водночас серед чоловічих імен переважали класичні варіанти, багато з яких залишаються в топах світових рейтингів і у XXI столітті: Роберт, Джон, Вільям, Джеймс, Чарльз, Джордж, Джозеф, Річард, Едвард, Дональд, Томас, Франк, Гарольд, Павло, Раймонд, Волтер, Джек, Генрі, Кеннет, Артур, Альберт, Гаррі, Ральф, Дейвід та Євген.
Як назвати дитину у 2026 році / Фото Freepik
Що цікаво, Доктор Бодо Вінтер, доцент когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету, зазначив, що найкрасивіше ім'я у світі – Софія. Річ у тім, що воно викликає позитивні асоціації та гарно звучить у багатьох мовах. Так, ім'я Софія часто можна почути в США, Франції, Іспанії, Україні, Великій Британії та інших країнах світу, зазначає сайт My 1st Years.
Якими стародавніми іменами можна ще назвати дитину у 2026 році?
- Леля;
- Лукина;
- Маїна;
- Лілея;
- Мелашка;
- Оріана;
- Пава;
- Орина;
- Ніжана;
- Рута;
- Сіяна;
- Ява;
- Чаруня;
- Трояна;
- Дем'ян;
- Русан;
- Красислав;
- Цвітан;
- Горисвіт;
- Оріан;
- Млад;
- Хранимир;
- Бажан;
- Щастимир;
- Ведислав.