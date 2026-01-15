Про це повідомляє 24 Канал з посиланням HuffPost. Результати дослідження продемонстрували цікаву тенденцію, адже список найпопулярніших імен того часу фахівці назвали "сильною сумішшю безсмертної класики".

Яким стародавнім іменам понад 100 років?

Багато з цих старовинних імен не втратили своєї актуальності й сьогодні. Якщо ви шукаєте ім'я з історією та шармом, то варто звернути увагу на лідерів рейтингів столітньої давнини.

Так, у 1924 році батьки дівчаток віддавали перевагу милозвучним та традиційним іменам. Абсолютними фаворитами були: Мері, Дороті, Гелен, Бетті, Маргарет, Рут, Вірджинія, Мілдред, Доріс, Френсіс, Елізабет, Евелін, Анна, Марі, Аліса, Жан, Марджорі, Ірен, Ширлі, Флоренція, Марта, Лоїс, Ліліан, Луїза та Роза.

Водночас серед чоловічих імен переважали класичні варіанти, багато з яких залишаються в топах світових рейтингів і у XXI столітті: Роберт, Джон, Вільям, Джеймс, Чарльз, Джордж, Джозеф, Річард, Едвард, Дональд, Томас, Франк, Гарольд, Павло, Раймонд, Волтер, Джек, Генрі, Кеннет, Артур, Альберт, Гаррі, Ральф, Дейвід та Євген.

Як назвати дитину у 2026 році / Фото Freepik

Що цікаво, Доктор Бодо Вінтер, доцент когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету, зазначив, що найкрасивіше ім'я у світі – Софія. Річ у тім, що воно викликає позитивні асоціації та гарно звучить у багатьох мовах. Так, ім'я Софія часто можна почути в США, Франції, Іспанії, Україні, Великій Британії та інших країнах світу, зазначає сайт My 1st Years.

Якими стародавніми іменами можна ще назвати дитину у 2026 році?