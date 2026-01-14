Батьки частіше обирають їх, щоб дати дитині зв'язок з її родом та історією. Детальніше про забуті українські чоловічі імена – розповідає 24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту gron.tik.tok.

Дивіться також 3 стародавні жіночі імені, якими точно варто назвати дівчинку у 2026 році

Які забуті українські чоловічі імена повертаються в моду?

Митрофан – давньогрецьке ім'я, що означає "той, хто явлений матір'ю".

– давньогрецьке ім'я, що означає "той, хто явлений матір'ю". Корній – ім'я латинського походження, що означає "рогатий" або "сильний, як ріг".

– ім'я латинського походження, що означає "рогатий" або "сильний, як ріг". Наум – ім'я давньоєврейського походження, що означає "той, хто втішає".

– ім'я давньоєврейського походження, що означає "той, хто втішає". Калістрат – давньогрецьке ім'я, що означає "прекрасний воїн" або "доблесний захисник".

– давньогрецьке ім'я, що означає "прекрасний воїн" або "доблесний захисник". Євсій – ім'я давньогрецького походження, що трактується як «благочестивий» або "праведний".

– ім'я давньогрецького походження, що трактується як «благочестивий» або "праведний". Улас – форма імені Власій, що трактується як "шепелявий".

– форма імені Власій, що трактується як "шепелявий". Тодир – український варіант грецького імені Теодор, що перекладається як "Божий дар".

– український варіант грецького імені Теодор, що перекладається як "Божий дар". Мусій – український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води".

– український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води". Каленій – ім'я грецького походження, утворене від слів, що означають "гарний" і "перемагати".

Забуті українські імена / Фото Freepik

Якими забутими іменами можна назвати сина у 2026 році?

Українці все частіше спостерігають повернення колоритних і милозвучних імен, які носили наші прадіди, зазначає проєкт "СловОпис". Серед чоловічих імен, які несправедливо були забуті, але зараз впевнено повертаються в моду: