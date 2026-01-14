Батьки частіше обирають їх, щоб дати дитині зв'язок з її родом та історією. Детальніше про забуті українські чоловічі імена – розповідає 24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту gron.tik.tok.

Які забуті українські чоловічі імена повертаються в моду?

  • Митрофан – давньогрецьке ім'я, що означає "той, хто явлений матір'ю".
  • Корній – ім'я латинського походження, що означає "рогатий" або "сильний, як ріг".
  • Наум – ім'я давньоєврейського походження, що означає "той, хто втішає".
  • Калістрат – давньогрецьке ім'я, що означає "прекрасний воїн" або "доблесний захисник".
  • Євсій – ім'я давньогрецького походження, що трактується як «благочестивий» або "праведний".
  • Улас – форма імені Власій, що трактується як "шепелявий".
  • Тодир – український варіант грецького імені Теодор, що перекладається як "Божий дар".
  • Мусій – український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води".
  • Каленій – ім'я грецького походження, утворене від слів, що означають "гарний" і "перемагати".

Якими забутими іменами можна назвати сина у 2026 році?

Українці все частіше спостерігають повернення колоритних і милозвучних імен, які носили наші прадіди, зазначає проєкт "СловОпис". Серед чоловічих імен, які несправедливо були забуті, але зараз впевнено повертаються в моду:

  • Зорегляд;
  • Устим;
  • Вогнедар;
  • Благомир;
  • Свободан;
  • Дем'ян;
  • Русан;
  • Красислав;
  • Цвітан;
  • Горисвіт;
  • Оріан;
  • Млад;
  • Хранимир;
  • Бажан;
  • Щастимир;
  • Ведислав;
  • Полян;
  • Лебедян;
  • Чудород;
  • Злат;
  • Берислав;
  • Гремислав;
  • Сокіл;
  • Любислав;
  • Далемил;
  • Радим;
  • Діян;
  • Життєлюб;
  • Стожар.