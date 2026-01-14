Батьки частіше обирають їх, щоб дати дитині зв'язок з її родом та історією. Детальніше про забуті українські чоловічі імена – розповідає 24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту gron.tik.tok.
Які забуті українські чоловічі імена повертаються в моду?
- Митрофан – давньогрецьке ім'я, що означає "той, хто явлений матір'ю".
- Корній – ім'я латинського походження, що означає "рогатий" або "сильний, як ріг".
- Наум – ім'я давньоєврейського походження, що означає "той, хто втішає".
- Калістрат – давньогрецьке ім'я, що означає "прекрасний воїн" або "доблесний захисник".
- Євсій – ім'я давньогрецького походження, що трактується як «благочестивий» або "праведний".
- Улас – форма імені Власій, що трактується як "шепелявий".
- Тодир – український варіант грецького імені Теодор, що перекладається як "Божий дар".
- Мусій – український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води".
- Каленій – ім'я грецького походження, утворене від слів, що означають "гарний" і "перемагати".
Забуті українські імена / Фото Freepik
Якими забутими іменами можна назвати сина у 2026 році?
Українці все частіше спостерігають повернення колоритних і милозвучних імен, які носили наші прадіди, зазначає проєкт "СловОпис". Серед чоловічих імен, які несправедливо були забуті, але зараз впевнено повертаються в моду:
- Зорегляд;
- Устим;
- Вогнедар;
- Благомир;
- Свободан;
- Дем'ян;
- Русан;
- Красислав;
- Цвітан;
- Горисвіт;
- Оріан;
- Млад;
- Хранимир;
- Бажан;
- Щастимир;
- Ведислав;
- Полян;
- Лебедян;
- Чудород;
- Злат;
- Берислав;
- Гремислав;
- Сокіл;
- Любислав;
- Далемил;
- Радим;
- Діян;
- Життєлюб;
- Стожар.