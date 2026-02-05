Про це стало відомо з даних генеалогічного товариства "Рідні", Детальніше про прізвища, які складаються лише з однієї літери – читайте в нашому матеріалі.
Які прізвища складаються з однієї літери?
Рекордсменом серед однолітерних прізвищ можна назвати літеру "Ю". В Україні налічується дев'ять носіїв такого родинного імені. Власників прізвища Ю можна зустріти у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Значно рідкіснішими є випадки, коли прізвище складається з літер "Є" або "У". Кожне з них носять лише по троє українців. Що цікаво, носії прізвища Є мешкають виключно на території Дніпропетровської області. Водночас представники родового імені У живуть у Києві та Сімферополі.
Справжнім ексклюзивом можна вважати прізвища "О" та "Я". Адже в Україні країні знайдеться лише по двоє людей з такими родовими іменами. Що цікаво, носії прізвища О мешкають у Донецькій та Запорізькій областях. А власники прізвища Я зареєстровані в Одесі та Сімферополі.
Які ще прізвища вважаються найкоротшими в Україні?
Раніше люди не завжди формували довгі родові імена, оскільки ті інколи було важко вимовляти. Тому почали з'являтися короткі прізвища, які збереглися до наших часів, зазначає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". До таких родових імен належать:
Син – 19 власників цього прізвища.
Лев – належить 700 українцям.
Гай – відомо про 881 власника цього прізвища.
Яр – 5 людей можуть похизуватися цим прізвище.
Вак – 30 носіїв цього прізвища.
Єх – належить 11 українцям.
Лис – 2026 людей можуть похизуватися цим прізвищем.
Мак – 407 людей мають це прізвище.
Кий – відомо про 221 носія в Україні.