Сучасні батьки прагнуть унікальності, і саме давньослов'янські імена дають змогу виділитися, не втрачаючи гармонії. Ці варіанти звучать жіночно і дуже автентично. 24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку особливих імен, які обіцяють стати хітами 2026 року.

Цікаво Їх помилково вважають українськими: 5 імен, які мають іноземне походження

Як назвати дівчинку у 2026 році?: добірка стародавніх жіночих імен

Зоряна

Це ім'я має давньослов'янське походження та означає "зірка", зазначає сайт "Ім'я онлайн". З давніх-давен вважалося, що дівчинка з таким іменем народжена, щоб сяяти. Адже наші пращури вірили, що воно наділяє свою власницю особливою харизмою. Зоряни легко знаходять спільну мову з іншими людьми, будуючи міцні та корисні зв'язки. Такі дівчата вміють бачити прекрасне там, де інші його не помічають.

Орися

Ім'я Орися також має слов'янське коріння та трактується як "Ярина слава" або "та, що прославляє Яра". Його представниці наділені винятковою інтуїцією, яка межує з даром передбачення. Вони тонко відчувають найменші зміни в настроях людей, що робить їх чудовими емпатами та порадницями. Орисі – дівчата з глибоким внутрішнім світом, які прагнуть до саморозвитку та нових знань. Поряд з такими жінками завжди спокійно, оскільки вони вміють знайти мудре слово, щоб розрадити чи надихнути близьких.

Лада

Таке ім'я має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. Ці жінки вміють створювати навколо себе простір затишку та краси, куди хочеться повертатися. До того ж власниці цього імені можуть легко розв'язати будь-який конфлікт та об'єднати родину. Ім'я Лада слугує потужним оберегом для дівчинки, адже асоціюється з миром і злагодою.

Як назвати дівчинку у 2026 році / Фото Freepik

Які популярні жіночі імена будуть у тренді у 2026 році?