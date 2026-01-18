24 Канал вирішив зазирнути в біографії українських зірок і дізнатися, хто з них залишив своє прізвище, а хто кардинально змінив паспортні дані заради слави. Розкриваємо справжні імена українських селебріті – у нашому матеріалі.
Як насправді звати українських зірок?
- Klavdia Petrivna – Соломія Опришко. Свій псевдонім артистка запозичила у героїні роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля". Артистка довго зберігала анонімність, поки не розкрила своє обличчя на сольних концертах у Палаці спорту у серпні 2024 року.
- YAKTAK – Ярослав Карпук. Артист створив свій псевдонім перших літер імені та прізвища.
- KOLA – Анастасія Прудіус.
- CHEEV – Владислав Чижиков.
- Skofka – Володимир Самолюк.
- OTOY – В'ячеслав Дрофа.
- Аlyona Аlyona – Альона Савраненко. На початку своєї кар'єри реперка мала псевдонім Alyona Al.Kaida. Втім, перед підписанням першого серйозного контракту треба було вигадати іншу назву проєкту, як зазначив музичний продюсер Іван Клименко, в інтерв'ю для ютуб-каналу "Go West". У паспорті артистка записана саме як Альона, тому вирішили просто подвоїти це ім'я.
- WELLBOY – Антон Вельбой.
- OSTY – Остап Староста.
- MamaRika – Анастасія Середа.
- DOROFEEVA – Надія Дорофєєва.
- MONATIK – Дмитро Монатік.
- Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Свій знаменитий сценічний псевдонім артистка взяла на початку кар'єри для участі у пісенному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі у 2005 році.
- Макс Барських – Микола Бортник.
- Злата Огнєвіч – Інна Бордюг. Що цікаво, співачка змінила своє ім'я навіть у паспорті, адже їй ніколи не подобалося своє справжнє.
- Джамала – Сусана Джамаладінова. Цей псевдонім скороченою та більш сценічною формою справжнього прізвища артистки.
- Вєрка Сердючка – Андрій Данилко.
- DZIDZIO – Михайло Хома.
- Jerry Heil – Яна Шемаєва. В інтерв'ю для Маші Єфросиніної співачка розповіла, що спершу обрала для себе псевдонім Jerry Mouse, натхненний анімаційним персонажем миші Джеррі з мультфільму "Том і Джеррі". Однак згодом вона замінила другу частину на Heil – американське прізвище, яке випадково побачила в інтернеті.
- Володимир Дантес – Володимир Гудков.
- Потап – Олексій Потапенко.
- MELOVIN – Костянтин Бочаров. Псевдонім артиста – поєднання назви свята Геловіна та прізвища кумира співака, дизайнера Александра Макквіна.
Які ще українські артисти мають псевдоніми?
POSITIFF – Олексій Завгородній.
ALEKSEEV – Нікіта Алексєєв.
Alyosha – Олена Тополя.
Lama – Наталя Дзеньків.
Lida Lee – Лідія Скорубська.
Міка Ньютон – Оксана Грицай.
Камалія – Наталія Захур.
El Кравчук – Андрій Остапенко.
Swoiia – Катерина Гуменюк.
The Maneken – Євген Філатов.