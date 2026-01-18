24 Канал решил заглянуть в биографии украинских звезд и узнать, кто из них оставил свою фамилию, а кто кардинально сменил паспортные данные ради славы. Раскрываем настоящие имена украинских селебрити – в нашем материале.
Как на самом деле зовут украинских звезд?
- Klavdia Petrivna – Соломия Опрышко. Свой псевдоним артистка позаимствовала у героини романа Владимира Винниченко "Записки Кирпичного Мефистофеля". Артистка долго сохраняла анонимность, пока не раскрыла свое лицо на сольных концертах во Дворце спорта в августе 2024 года.
- YAKTAK – Ярослав Карпук. Артист создал свой псевдоним первых букв имени и фамилии.
- KOLA – Анастасия Прудиус.
- CHEEV – Владислав Чижиков.
- Skofka – Владимир Самолюк.
- OTOY – Вячеслав Дрофа.
- АІуопа АІуопа – Алена Савраненко. В начале своей карьеры рэперша имела псевдоним Alyona Al.Kaida. Впрочем, перед подписанием первого серьезного контракта надо было придумать другое название проекта, как отметил музыкальный продюсер Иван Клименко, в интервью для ютуб-канала "Go West". В паспорте артистка записана именно как Алена, поэтому решили просто удвоить это имя.
- WELLBOY – Антон Вельбой.
- OSTY – Остап Староста.
- MamaRika – Анастасия Середа.
- DOROFEEVA – Надежда Дорофеева.
- MONATIK – Дмитрий Монатик.
- Тина Кароль – Татьяна Либерман. Свой знаменитый сценический псевдоним артистка взяла в начале карьеры для участия в песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году.
- Макс Барских – Николай Бортник.
- Злата Огневич – Инна Бордюг. Что интересно, певица изменила свое имя даже в паспорте, ведь ей никогда не нравилось свое настоящее.
- Джамала – Сусана Джамаладинова. Этот псевдоним сокращенной и более сценической формой настоящей фамилии артистки.
- Верка Сердючка – Андрей Данилко.
- DZIDZIO – Михаил Хома.
- Jerry Heil – Яна Шемаева. В интервью для Маши Ефросининой певица рассказала, что сначала выбрала для себя псевдоним Jerry Mouse, вдохновленный анимационным персонажем мыши Джерри из мультфильма "Том и Джерри". Однако впоследствии она заменила вторую часть на Heil – американскую фамилию, которую случайно увидела в интернете.
- Владимир Дантес – Владимир Гудков.
- Потап – Алексей Потапенко.
- MELOVIN – Константин Бочаров. Псевдоним артиста – сочетание названия праздника Хэллоуина и фамилии кумира певца, дизайнера Александра Маккуина.
Какие еще украинские артисты имеют псевдонимы?
- POSITIFF – Алексей Завгородний.
- ALEKSEEV – Никита Алексеев.
- Alyosha – Елена Тополя.
- Lama – Наталья Дзенькив.
- Lida Lee – Лидия Скорубская.
- Мика Ньютон – Оксана Грицай.
- Камалия – Наталья Захур.
- Эль Кравчук – Андрей Остапенко.
- Swoiia – Екатерина Гуменюк.
- The Maneken – Евгений Филатов.