24 Канал решил заглянуть в биографии украинских звезд и узнать, кто из них оставил свою фамилию, а кто кардинально сменил паспортные данные ради славы. Раскрываем настоящие имена украинских селебрити – в нашем материале.

Как на самом деле зовут украинских звезд?

Klavdia Petrivna – Соломия Опрышко. Свой псевдоним артистка позаимствовала у героини романа Владимира Винниченко "Записки Кирпичного Мефистофеля". Артистка долго сохраняла анонимность, пока не раскрыла свое лицо на сольных концертах во Дворце спорта в августе 2024 года.

YAKTAK – Ярослав Карпук. Артист создал свой псевдоним первых букв имени и фамилии.

– Вячеслав Дрофа. АІуопа АІуопа – Алена Савраненко. В начале своей карьеры рэперша имела псевдоним Alyona Al.Kaida. Впрочем, перед подписанием первого серьезного контракта надо было придумать другое название проекта, как отметил музыкальный продюсер Иван Клименко, в интервью для ютуб-канала "Go West". В паспорте артистка записана именно как Алена, поэтому решили просто удвоить это имя.

WELLBOY – Антон Вельбой.

– Антон Вельбой. OSTY – Остап Староста.

– Остап Староста. MamaRika – Анастасия Середа.

– Анастасия Середа. DOROFEEVA – Надежда Дорофеева.

– Надежда Дорофеева. MONATIK – Дмитрий Монатик.

– Дмитрий Монатик. Тина Кароль – Татьяна Либерман. Свой знаменитый сценический псевдоним артистка взяла в начале карьеры для участия в песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году.

Макс Барских – Николай Бортник.

Злата Огневич – Инна Бордюг. Что интересно, певица изменила свое имя даже в паспорте, ведь ей никогда не нравилось свое настоящее.

Джамала – Сусана Джамаладинова. Этот псевдоним сокращенной и более сценической формой настоящей фамилии артистки.

Верка Сердючка – Андрей Данилко.

– Андрей Данилко. DZIDZIO – Михаил Хома.

– Михаил Хома. Jerry Heil – Яна Шемаева. В интервью для Маши Ефросининой певица рассказала, что сначала выбрала для себя псевдоним Jerry Mouse, вдохновленный анимационным персонажем мыши Джерри из мультфильма "Том и Джерри". Однако впоследствии она заменила вторую часть на Heil – американскую фамилию, которую случайно увидела в интернете.

Владимир Дантес – Владимир Гудков.

– Владимир Гудков. Потап – Алексей Потапенко.

– Алексей Потапенко. MELOVIN – Константин Бочаров. Псевдоним артиста – сочетание названия праздника Хэллоуина и фамилии кумира певца, дизайнера Александра Маккуина.

