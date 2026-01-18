24 Канал решил заглянуть в биографии украинских звезд и узнать, кто из них оставил свою фамилию, а кто кардинально сменил паспортные данные ради славы. Раскрываем настоящие имена украинских селебрити – в нашем материале.

Как на самом деле зовут украинских звезд?

  • YAKTAK – Ярослав Карпук. Артист создал свой псевдоним первых букв имени и фамилии.
  • KOLA – Анастасия Прудиус.
  • CHEEV – Владислав Чижиков.
  • Skofka – Владимир Самолюк.
  • OTOY – Вячеслав Дрофа.
  • АІуопа АІуопа – Алена Савраненко. В начале своей карьеры рэперша имела псевдоним Alyona Al.Kaida. Впрочем, перед подписанием первого серьезного контракта надо было придумать другое название проекта, как отметил музыкальный продюсер Иван Клименко, в интервью для ютуб-канала "Go West". В паспорте артистка записана именно как Алена, поэтому решили просто удвоить это имя.
  • WELLBOY – Антон Вельбой.
  • OSTY – Остап Староста.
  • MamaRika – Анастасия Середа.
  • DOROFEEVA – Надежда Дорофеева.
  • MONATIK – Дмитрий Монатик.
  • Тина Кароль – Татьяна Либерман. Свой знаменитый сценический псевдоним артистка взяла в начале карьеры для участия в песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году.
  • Макс Барских – Николай Бортник.
  • Злата Огневич – Инна Бордюг. Что интересно, певица изменила свое имя даже в паспорте, ведь ей никогда не нравилось свое настоящее.
  • Джамала – Сусана Джамаладинова. Этот псевдоним сокращенной и более сценической формой настоящей фамилии артистки.
  • Верка Сердючка – Андрей Данилко.
  • DZIDZIO – Михаил Хома.
  • Jerry Heil – Яна Шемаева. В интервью для Маши Ефросининой певица рассказала, что сначала выбрала для себя псевдоним Jerry Mouse, вдохновленный анимационным персонажем мыши Джерри из мультфильма "Том и Джерри". Однако впоследствии она заменила вторую часть на Heil – американскую фамилию, которую случайно увидела в интернете.
  • Владимир Дантес – Владимир Гудков.
  • Потап – Алексей Потапенко.
  • MELOVIN – Константин Бочаров. Псевдоним артиста – сочетание названия праздника Хэллоуина и фамилии кумира певца, дизайнера Александра Маккуина.

Какие еще украинские артисты имеют псевдонимы?

  • POSITIFF – Алексей Завгородний.
  • ALEKSEEV – Никита Алексеев.
  • Alyosha – Елена Тополя.
  • Lama – Наталья Дзенькив.
  • Lida Lee – Лидия Скорубская.
  • Мика Ньютон – Оксана Грицай.
  • Камалия – Наталья Захур.
  • Эль Кравчук – Андрей Остапенко.
  • Swoiia – Екатерина Гуменюк.
  • The Maneken – Евгений Филатов.