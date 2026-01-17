Самая печальная статистика касается фамилий, что когда-то принадлежали благородным родам или были распространены в прошлом. Об этом подробнее – пишет 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Какие старинные украинские фамилии почти невозможно услышать сегодня?

Например, фамилия Нимерович сейчас исчезла полностью, ведь в Украине сейчас не фиксируется ни одного ее носителя. В то же время остался только один представитель рода Острожских на территории нашей страны. Не лучше ситуация и у Черторийских, ведь их всего двое, и оба живут в Днепропетровской области, по данным генеалогического общества "Родные".

Среди редких украинских фамилий также оказались колоритные казацкие, которые поражают своей оригинальностью. Так, в Украине пока только 4 человека могут похвастаться родовым именем Солнышко.

К тому же уникальными являются варианты, как Афендик и Базика – суммарно их имеют только 8 человек в Луганске, Львове и Днепре. Впрочем, несколько больше насчитывается представителей фамилии Червоноглазый, ведь их всего 16 человек.

Кроме того, существуют интересные родовые имена, которые можно услышать немного чаще. Например, Недайборщ имеют 92 человека, а Товчигречка – 87 украинцев. Носителей фамилий Пиво и Непийпиво поровну – 79 человек. А родовое имя Ромашка имеет 91 украинец.

Также до сих пор в Украине живут владельцы фамилий Секретный (22 человека), Хоткевич (24 представителя) или известного всем Бандера (22 человека). А вот если встретите кого-то с родовым именем Рильник, то вам повезло, ведь их всего семь в стране.

Старинные украинские фамилии, которые редко услышишь / Фото Freepik

