Наша редакція зібрала добірку трендових жіночих імен, якими можна назвати дівчинку у 2026 році. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Як гарно назвати дівчинку у 2026 році?: добірка цікавих жіночих імен

Аделіна

Ім'я Аделіна має давньогерманське коріння та означає "шляхетна". Його зазвичай отримують відкриті та чарівні дівчата, які в дорослому житті стають товариськими і чуйними. До того ж представниць цього імені часто називають душею компанії, адже вони комунікабельні та товариські.

Даяна

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови та означає "божественна", друга – від давньоєврейського варіанту Даян, що перекладається як "Бог – суддя", третя – з тюркської мови та трактується як "мандрівниця". У сучасному світі так називають рішучих жінок, які завжди борються за справедливість.

Естер

Таке ім'я має давньоєврейське коріння та трактується як "зірка". Його власниці відзначаються неймовірною харизмою та природним оптимізмом. Такі дівчата легко генерують ідеї та надихають інших своєю рішучістю.

Магдалина

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "вежа" або "фортеця". Так раніше називали жінок, які мали лідерські якості та вели за собою людей. У сучасному світі представниці цього імені – творчі, енергійні та активні. Завдяки силі духу Магдалини легко просуваються кар'єрними сходами та вражають своєю стійкістю.

Квітослава

Це слов'янське ім'я, утворене зі слів "квіто" (квітка) і "слава". Тож, воно може означати як "та, що славиться красою", так і "квітуча велич". Власницям цього імені важливо бути лідерами та керувати іншими людьми. За можливості, Квітослави уникають конфліктних ситуацій та намагаються розв'язати всі проблеми мирним шляхом.

