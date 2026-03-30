Доцент когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету, доктор Бодо Вінтер, провів масштабне дослідження для проєкту My 1st Years. Науковець з'ясував, яке жіноче ім'я звучить для людського вуха найбільш приємно.

Яке найкрасивіше жіноче ім'я у світі?

Результати дослідження виявилися однозначними. Так, світове лідерство за красою звучання посіло ім'я Софія.

Що цікаво, доктор Вінтер проаналізував сотні варіантів, спираючись на принципи науки про красу звуків. Виявилося, що ім'я Софія ідеально резонує з людським сприйняттям завдяки кільком факторам.

Так, цей варіант звучить м'яко та мелодійно майже в усіх мовах світу – від української та англійської до іспанської та французької. Водночас звуки, з яких складається ім'я, підсвідомо викликають відчуття спокою та гармонії.

Що означає ім'я Софія?: походження та значення

Ім'я Софія виникло у Стародавній Греції. У перекладі з давньогрецької мови воно означає "мудрість".

