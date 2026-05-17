Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища отримували мрійники та романтики?

В Україні раніше можна було доволі часто почути прізвища, які вказували на романтичну натуру людини. Однак час безжально стирає деякі з них. Наприклад, сьогодні в країні вже не зустрінеш жодної людини з прізвищами Мрійничук, Мрійченко або Романкович. Так, колись гучні й поетичні родові імена назавжди відійшли в минуле.

Втім, інші романтичні прізвища наразі перебувають на межі зникнення. За даними генеалогічного товариства "Рідні", у країні залишився один-єдиний носій унікального прізвища Бажайкін. А родове ім'я Бажай у сучасному світі мають 27 людей.

Лаконічним і красивим прізвищем Мрій пишаються 22 українці, а позитивне родове ім'я Радій носять 47 громадян.

Водночас нащадки тих, хто звик дарувати іншим гарний настрій, почуваються максимально впевнено. Прізвище Раденко зараз об'єднує 229 представників. А абсолютним лідером у цьому переліку стало родове ім'я Радченко. Воно посідає 88 місце серед найпоширеніших в Україні, а кількість його носіїв перевищує 20 000 людей.

Які прізвища давали найдобрішим людям?

Такі родові імена утворені від слів, які асоціюються з добротою і теплим ставленням до інших. Наші предки давали ці прізвища щирим людям, які зазвичай мали спокійний і м'який характер. Серед таких родових імен: