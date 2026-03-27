Наша редакція підготувала добірку чоловічих імен, власники яких найчастіше стають успішними підприємцями та оточують себе розкішшю. Детальніше про значення і походження цих імен – розповів сайт Як звати.

Які чоловічі імена приваблюють багатство та успіх?

Дамір

За однією з версій, це ім'я має слов'янське походження та утворене від слів "дати" та "світ". Наші предки так часто називали мудрих чоловіків, які мали глибокий внутрішній світ. Даміри вміють швидко ухвалювати складні рішення, пов'язані з бізнесом, завдяки чому досягають завжди успіху.

Артур

Таке ім'я має кельтське коріння та означає "великий ведмідь". Ці чоловіки мають авторитет серед своїх колег. Артури підсвідомо прагнуть до комфорту та високого рівня життя, тому притягують масштабні проєкти та вигідні угоди.

Марк

Що цікаво, ім'я Марк має латинське походження та трактується як "молоток". Воно також асоціюється з креативністю та залізною волею. Такі чоловіки вміють легко втілити будь-яку ідею в реальність. До того ж вони швидко ухвалюють важливі рішення, що стосуються бізнесу.

Костянтин

Ім'я Костянтин має латинське коріння та перекладається як "стійкий" або "постійний". Воно ідеально підходить для фінансистів, інвесторів та власників нерухомості. Сила Костянтинів ховається в їхньому терпінні та вмінні будувати "імперії" цеглина за цеглиною.

Дем'ян

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови та трактується як "присвячений Дамії", друга – від давньогрецького імені Damianos, яке перекладається як "підкорювати". Дем'яни – надійні та щирі чоловіки, до яких можна звернутися за порадою. Власники цього імені мають гарне почуття гумору, через що притягують до себе багато людей.

