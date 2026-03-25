У народі вірять, що ім'я може впливати на характер і життєвий шлях людини. Власникам деяких варіантів доля підготувала найсуворіші випробування. Детальніше про значення і походження таких імен – розповів сайт Як звати.

Дивіться також 6 старовинних українських імен, які знову стають популярними

Які імена давали людям з важкою долею?

Анатолій

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "схід сонця". Вважається, що його власники схильні до внутрішніх конфліктів. Життєвий шлях Анатоліїв може бути складним через їхній характер та схильність до самоаналізу, який іноді переходить у замкнутість.

Борис

За однією з версій, таке ім'я має давньослов'янське коріння та трактується як "борець". У зв'язку з цим, нерідко життя Бориса часто сприймається як постійна боротьба. Зокрема, з різними обставинами, конкурентами або власними слабкостями.

Надія

Ім'я Надія прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "надія" чи "сподівання", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Вважається, що представницям цього імені доводиться все життя чогось чекати або виборювати своє щастя. Надії часто змушені бути сильними і нести відповідальність не тільки за себе, а й за близьких.

Олександра

Це ім'я грецького походження, яке означає "захисниця". Вважається, що воно наділяє жінку чоловічими рисами характеру. Олександрам часто доводиться брати на себе роль лідера та розв'язувати складні проблеми самотужки.

Які імена вважаються найщасливішими?