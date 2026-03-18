Про це йдеться у "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур. Які українські імена мають слов'янське походження – читайте в нашому матеріалі.
Жіночі імена зі слов'янським походженням
- Звенислава – рідкісне ім'я, яке означає "дзвінка слава".
- Зоряна – світле та ніжне ім'я, які походить від слова "зоря".
- Мирослава – утворене від слів "мир" і "слава".
- Лада – воно належало давній богині краси та весни.
- Богдана – ім'я, яке трактується як "богом дана", пише сайт Ім'я Онлайн.
Чоловічі імена зі слов'янським походженням
- Святослав – ім'я великих київських князів. Воно означає "священна слава".
- Любомир – буквально перекладається як "той, хто любить мир".
- Боян – унікальне ім'я, яке трактується як "співець" або "оповідач".
- Всеволод – ім'я, яке означає "той, хто володіє всім".
- Ростислав – перекладається як "той, чия слава росте".
Які імена мають давньогрецьке походження?
- Олександр – виникло у Стародавній Греції та означає "захисник". Його найвідомішим власником можна назвати Олександра Македонського.
- Ірина – це ім'я утворене від давньогрецького "Ейрена", яке означає "спокій". У міфології так називали богиню миру.
- Василь – це ім'я прийшло до нас з Греції та означає "царський". У давнину так часто називали майбутніх правителів.
- Петро – утворилося від давньогрецького слова "Петрос", яке трактується як "камінь". Це ім'я згадується у Святому Письмі. Так звали одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
- Катерина – ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "чиста" або "непорочна".