Про це йдеться у "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур. Які українські імена мають слов'янське походження – читайте в нашому матеріалі.

Жіночі імена зі слов'янським походженням

  • Звенислава – рідкісне ім'я, яке означає "дзвінка слава".
  • Зоряна – світле та ніжне ім'я, які походить від слова "зоря".
  • Мирослава – утворене від слів "мир" і "слава".
  • Лада – воно належало давній богині краси та весни.
  • Богдана – ім'я, яке трактується як "богом дана", пише сайт Ім'я Онлайн.

Чоловічі імена зі слов'янським походженням

  • Святослав – ім'я великих київських князів. Воно означає "священна слава".
  • Любомир – буквально перекладається як "той, хто любить мир".
  • Боян – унікальне ім'я, яке трактується як "співець" або "оповідач".
  • Всеволод – ім'я, яке означає "той, хто володіє всім".
  • Ростислав – перекладається як "той, чия слава росте".

Які імена мають давньогрецьке походження?

  • Олександр – виникло у Стародавній Греції та означає "захисник". Його найвідомішим власником можна назвати Олександра Македонського.
  • Ірина – це ім'я утворене від давньогрецького "Ейрена", яке означає "спокій". У міфології так називали богиню миру.
  • Василь – це ім'я прийшло до нас з Греції та означає "царський". У давнину так часто називали майбутніх правителів.
  • Петро – утворилося від давньогрецького слова "Петрос", яке трактується як "камінь". Це ім'я згадується у Святому Письмі. Так звали одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
  • Катерина – ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "чиста" або "непорочна".