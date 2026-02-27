Детальніше про дивні імена, які існували в СРСР – розповіла філологиня Аліна Острозька у своєму тіктоці.

Які найдивніші імена існували в СРСР?

Одним із найвідоміших прикладів такого ідеологічного словотворення є Даздраперма, що виникло як пряме скорочення гучного травневого лозунгу "Да здравствует Первое мая". Водночас іноді ці нові імена маскувалися під цілком звичні або навіть іноземні слова. Наприклад, чоловічий варіант Вектор не має жодного стосунку до точних наук чи математики, адже це абревіатура фрази "Великий комунізм торжествує".

Ще дивовижніша історія з іменем Рембо, яке лунало на радянських вулицях задовго до появи знаменитого голлівудського бойовика. У СРСР воно розшифровувалося пафосно і масштабно – "Революция, электрификация, мировой большевизм, октябрь".

Водночас ім'я Лелюд насправді несло в собі простий партійний сенс – "Ленін любить людей", тоді як варіант Дележ нагадував кожному, що "Дело Ленина живет".

Для тих батьків, які хотіли вмістити в одне слово всю суть державного курсу, існувало ім'я Орлетос, що трактувалося як "Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма". А справжнім рекордсменом за кількістю сенсів вважається варіант Лориэрик, що означав "Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм".

У 1923 році, на хвилі небувалого ентузіазму після випуску першого вітчизняного трактора, який символізував прогрес, виникло ім'я Трактор та його жіноча варіація Тракторина. Коли держава взяла курс на стрімкий економічний ривок, на світ почали з'являтися хлопчики з іменами Догнат і Перегнат – прямими похідними від популярного лозунгу "Догнать и Перегнать". А коли настала епоха Микити Хрущова з його тотальним захопленням аграрною політикою, народилося, мабуть, одне з найкумедніших імен того часу – Кукуцаполь, що означало "Кукуруза – царица полей".

Окрема категорія радянських імен прославляла партійних діячів та збройні сили. Яскравим проявом культу особи стало ім'я Пофістал, яке розшифровувалося як "Победитель фашизма – Иосиф Сталин". Аби вшанувати одразу всіх головних ідеологів та засновників режиму, було придумано збірне ім'я Маренленст, складене з перших літер прізвищ Маркса, Енгельса, Леніна та Сталіна.

Вихваляння армії також породило чимало неологізмів. Зокрема, ім'я Кравасил стверджувало, що "Красная армия всех сильней", а варіант Ворс трактувався як "Ворошиловский стрелок".

Навіть цілком милозвучне жіноче ім'я Калерія у ті роки набуло суворого підтексту. За однією версією, воно було скороченням від "Красная Кавалерия", а за іншою, більш розгорнутою – першими літерами лозунгу "Красная Армия легко разгромила империалистов Японии".

Зауважимо, що тривалий вплив російської культури залишив свій відбиток в українській мові. Зокрема, у створенні зменшувально-пестливих форм імен, про що написала літературна редакторка Ольга Васильєва у своєму фейсбук-дописі. Російській традиції властиво використання шиплячих звуків і суфіксів, які роблять імена важчими: -ша, -ушка, -енька. Саме тому в українському побуті можна досі почути русифіковані варіанти: Анюта, Лєна, Ксюша, Наташа, Маша, Даша, Саша або Іріша.

