Нині ці забуті імена повертаються в моду. Детальніше про походження та значення старовинних українських імен – розповів сайт Як звати.

Які старовинні українські імена знову в моді?

Северин

Ім'я Северин має латинське походження та трактується як "міцний" або "суворий". Його власники часто справляють враження серйозних або навіть закритих особистостей. Однак за їхньою зовнішньою стриманістю ховається глибока відданість своїм принципам та близьким людям. Вони є природженими стратегами, які вміють зберігати холодний розум у складних ситуаціях і брати на себе повну відповідальність за результат.

Устим

За однією з версій, ім'я Устим має латинське коріння та означає "справедливий". Ще змалечку його власники відзначаються самостійністю. Такі чоловіки не терплять тиску і завжди готові відстоювати власну позицію, навіть якщо вона суперечить думці більшості. Устимам властива певна впертість, але вона часто стає їхньою головною перевагою на шляху до амбітних цілей.

Остап

Таке ім'я має прийшло до нас зі Стародавньої Греції і перекладається як "твердий" або "стійкий", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Такі чоловіки відзначаються незалежністю, кмітливістю та харизмою. Вони часто мають сильний характер, але не схильні до агресії. Водночас в Остапів добре розвинене почуття справедливості.

Оріана

Це ім'я має коріння у давній українській міфології. Оріана – назва країни орачів та трактується як "оріянська жінка". Водночас у римській міфології так звали богиню ранкової зорі. Представниці цього імені мають лідерські якості, що дозволяють їм вести за собою людей. Водночас Оріани відзначаються сильним характером, який допомагає їм легко просуватися кар'єрними сходами та досягати омріяного успіху.

Юстина

Ім'я Юстина має кілька версій походження: перша – від чоловічого імені Юстус, друга – з латинської мови, де перекладається як "справедлива". Такі жінки мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм під час розв'язання проблем. Власниці цього імені відзначаються розумом, порядністю та мудрістю, через що вони завжди справляють гарне перше враження в інших людей.

Мелашка

Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "темна, чорна". Воно є однією з форм імені Меланія, яке наразі можна частіше почути серед українок. Мелашки – кмітливі й допитливі, тому завжди прагнуть дізнатися щось нове. Представниці цього імені мають велике коло спілкування та нерідко бувають душею компанію.

