24 Канал зібрав добірку забутих українських чоловічих імен, якими варто назвати хлопчика у 2026 році. Цей матеріал точно стане в пригоді тим, хто очікує на появу сина.

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Забуті українські чоловічі імена

Євсій

Це ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "благочестивий" або "праведний". Наші предки так називали людей, які жили за законами віри та доброчесності. Євсії зазвичай відзначаються розважливістю та непохитними моральними принципами. Це люди слова, які понад усе цінують чесність та прагнуть гармонії у стосунках із ближніми. Саме тому такі чоловіки завжди готові прийти на допомогу, залишаючись при цьому схильними до роздумів і самоаналізу.

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Тодир

Це український варіант імені Теодор, що з грецької мови означає "Божий дар". Його можна було часто почути серед селян у XX столітті. Тодири – працьовиті, щедрі і гостинні чоловіки. Завдяки своїй відкритості та щиросердності вони легко завойовують прихильність і повагу в будь-якому товаристві.

Калістрат

Таке ім'я має давньогрецьке коріння та трактується "прекрасний воїн" або "доблесний захисник". Воно було доволі популярним серед військових і монахів. У характері Калістратів поєднується дисципліна та лідерські якості, які дозволяють цим чоловікам впевнено долати будь-які життєві негаразди. Водночас власники цього імені володіють загостреним почуттям справедливості та здатністю до повної відданості своїй справі чи ідеї.

Мусій

Це український варіант імені Мойсей, яке трактується як "врятований із води". Воно пов'язане з пророком Мойсеєм, який вивів євреїв з єгипетського полону та отримав від Бога 10 заповідей на горі Сінай. Представники цього імені зазвичай володіють сильним внутрішнім стрижнем, харизмою та аналітичним складом розуму. Мусії здатні з честю проходити крізь найважчі життєві випробування і вести за собою інших. Водночас такі чоловіки захищають тих, хто цього потребує.

Наум

Ім'я Наум прийшло до нас з давньоєврейської мови та перекладається як "той, хто втішає". Що цікаво, воно належало одному з дванадцяти малих біблійних пророків, який передбачив зруйнування міста Ніневії. За м'якістю таких чоловіків нерідко ховається гострий проникливий розум та сильна інтуїція. Саме це дозволяє Наумам бачити людей наскрізь і завжди прораховувати свої кроки на кілька ходів уперед.

Забуті чоловічі імена / Фото Magnific

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