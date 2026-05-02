Луцкий отдел ДРАЦС предоставил журналистам VSN обновленную статистику имен, которыми жители региона называли новорожденных в 2026 году. Читайте об этом подробнее – в нашем материале.

Как называют детей в Украине в 2026 году?

В этом году среди женских имен лидируют: Соломия, Дарья и Валерия. Украинцы также часто регистрировали дочерей под именами: Александра, София, Ульяна и Злата.

В то же время немалую популярность сохраняют варианты: Кристина, Анна, Виктория, Диана, Эмилия, Мия, Милана, Мария и Ева. Кроме того, волыняне часто отдавали предпочтение именам: Богдана, Мирослава, Полина, Ангелина, Эвелина и Анастасия.

Для сыновей жители Луцка чаще всего выбирали имена: Марк, Давид,Матвей, Илья, Артем, Максим и Устим. Популярными также остаются варианты: Орест, Алексей, Тимофей, Ян и Ярослав. Также в списках часто встречаются имена: Роман, Назар, Мирон, Даниил, Остап, Даниил, Лукьян и Демьян.

Какими редкими именами называли детей в 2026 году?

Для мальчиков родители находили вдохновение в различных культурах и традициях, выбирая имена: Эней, Маркиян, Гордей, Самуил, Соломон, Демид, Яков, Георгий, Эльмир, Никита, Лукас и Нестор. Неожиданными фаворитами среди мужских имен также стали: Лиам, Лазарь, Зубайр, Авенир, Милорад, Потап, Дарий, Теодор, Марсель, Иеремий и Элай.

В то же время среди женских имен довольно популярными были: Божена, Орислава, Олеся, Илария, Юлианна, Ада, Камила и Тереза. Все чаще в Украине теперь можно встретить детей с именами: Лилия, Ляна, Доминика, Майя, Николь, Челси, Мишель или Мелисса. Этот список также дополняют варианты: Аделия, Алисия, Таяна, Даяна, Лея, Тина, Кира, Ляля, Лера и Алиса.

Имена для детей 2026 / Фото Freepik

Как называли детей в Украине в 2025 году?

Министерство юстиции Украины в своем фейсбуке подытожило статистику регистрации имен за второе полугодие 2025 года.

Чаще всего девочек в этот период называли София, Ева, Эмилия и Соломия.

Также высокую популярность сохранили имена Мария, Злата и Милана. Вместе с ними родители часто выбирали варианты: Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр и Давид.