В течение длительного времени оно ассоциировалось преимущественно с классической литературой, однако сегодня уверенно входит в списки самых желанных имен для мальчиков.

Значение и происхождение имени Лаврин

Лаврин – украинская форма латинского имени Laurentius. Оно происходит от слова laurus, что в переводе означает "лавр". В Древнем Риме венок из лавровых листьев вручали победителям, поэтому имя буквально трактуется как "увенчанный лавром". Также существует версия, по которой имя означает "житель города Лаврент".

Современные семьи отдают предпочтение имени Лаврин из-за его благозвучности. К тому же этот вариант хорошо сочетается с украинскими фамилиями и отчеством, что делает его удобным и практичным в повседневной жизни.

Популярность имени также подкрепляет его редкость. Так, по данным генеалогического общества "Родные", владельцами имени Лаврин пока есть только 14 человек. Современные родители стремятся выделить ребенка среди других, поэтому избегают слишком распространенных вариантов. В то же время Лаврин идеально подходит под этот запрос, поскольку оно узнаваемое, но не встречается на каждом шагу.

Происхождение украинских имен

Когда Дни ангела Лаврина?

Обладатели имени Лаврин отмечают именины несколько раз в год по церковному календарю. Главные даты почитания святых с этим именем приходятся на:

11 февраля – День памяти святого Лаврентия, затворника Печерского;

– День памяти святого Лаврентия, затворника Печерского; 10 мая – День мученика Лаврентия;

– День мученика Лаврентия; 23 августа – День святого мученика Лаврентия Римского.

Обычно ребенок празднует День ангела в тот день, который является ближайшим к дате его рождения.