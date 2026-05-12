По состоянию на 2026 год исследователи фиксируют настоящий кризис редких фамилий. Об этом подробнее – рассказало генеалогическое общество "Родные".

Подборка редких украинских фамилий

Некоторые родовые имена еще недавно фигурировали в реестрах, а сегодня официально имеют ноль носителей. Так, фамилии Шпаговой, Федущенко, Сидорикевич и Завийчук навсегда исчезли из активного употребления. Вместе с ними в глубоких архивах остались и древние корни Нимеровичей и Чабанюкевичей.

В то же время существуют фамилии, которые сегодня буквально держатся на одном человеке. Например, знаменитое родовое имя Острожский на всю страну имеет только один человек во Львовской области. Такая же судьба постигла благородный род Сангушко и чрезвычайно короткие или специфические родовые имена Кат и Сав. Если эти последние представители не передадут свои фамилии потомкам, то мир навсегда потеряет эти языковые памятники.

К тому же быстрее всего с карты Украины исчезают фамилии, которые совпадают с названиями крупных городов. Хотя фамилия Украина еще носят два десятка людей, названия Одесса и Херсон имеют лишь по два-четыре владельца. Родовые имена Днепр и Львов также находятся на грани полного забвения. А вместе с ними исчезают и милые или необычные родовые имена, в частности Солнышко, Базика или Безгрешный.

Какие редкие фамилии можно услышать в Украине?

Сегодня украинцы все чаще исследуют собственные корни, пытаясь разгадать тайны собственного рода. Впрочем, далеко не каждая семейная ветвь выдерживает испытание временем, говорится в книге "Происхождение украинской фамилии" украинского исследователя Валентина Лученко. Ведь немало уникальных родовых имен сейчас насчитывают менее сотни носителей по всей стране.

В перечень редких фамилий относятся: Дзеркаль, Добрыйдень, Афендик, Вырвикаша, Воин, Гадюка, Горчица, Деньдобрый, Добрыйвечер, Базика, Бандера, Безгрешный, Безмозглый, Загубинога, Золотко, Кривоглавый, Листопаденко, Ляля, Заваликут, Недайборщ, Непийпиво, Чернооченко, Черторийский, Обойдихата, Палилюлька, Бедолага, Лжец, Печиборщ, Рильнык, Речка, Поцелуй, Товчигречка, Убийсобака, Украина, Псяр, Червоноглазый и Ромашка.