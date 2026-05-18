Так, одні з них успішно дійшли до наших днів і мають тисячі носіїв, а інші опинилися на межі зникнення або взагалі відійшли в минуле. Детальніше про це – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали веселим людям?

Найкраще випробування часом пройшли нащадки тих, хто вмів майстерно тримати увагу публіки та розважати товариство. Сьогодні в Україні живе 1236 людей з прізвищем Шутенко, яке колись вказувало на витончене вміння жартувати.

Схожу популярність зберегло й колоритне прізвище Балагура. Його зараз мають 1073 українці, чиї пращури точно вміли імпровізувати та створювати гарний настрій у будь-якій компанії.

Водночас деякі унікальні родові імена практично зникли з ужитку. Зокрема, це стосується прізвища Потішний, яким предки нагороджували дотепних людей, нині носять лише 15 осіб.

Подібна ситуація склалася і з прізвищем Граєвський, що вказувало на азартну та грайливу вдачу свого першого володаря. Його в усій країні зберегли всього 13 жителів. Найсумніша доля спіткала рід із веселим коренем – Сміянець. Офіційні дані генеалогічного товариства "Рідні" свідчать, що в Україні більше немає жодного носія цього прізвища.

Які прізвища давали мрійливим і романтичним людям?

В Україні раніше можна було доволі часто почути прізвища, які вказували на романтичну натуру людини. Однак час безжально стирає деякі з них.

Наприклад, сьогодні в країні вже не зустрінеш жодної людини з прізвищами Мрійничук, Мрійченко або Романкович. Так, колись гучні й поетичні родові імена назавжди відійшли в минуле.

Втім, інші романтичні прізвища наразі перебувають на межі зникнення. Зокрема, у країні залишився один-єдиний носій унікального прізвища Бажайкін.

А родове ім'я Бажай у сучасному світі мають 27 людей.