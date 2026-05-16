Наша редакція зібрала 50 варіантів, які мають глибоке коріння, але звучать цілком сучасно та стильно у 2026 році. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.
Які імена часів Київської Русі знову в моді у 2026 році?
Чоловічі імена
- Святослав – має слов'янське походження та означає "священна слава".
- Ярослав – давньослов'янське ім'я, що перекладається як "ярий славою".
- Всеволод – слов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто володіє усім".
- Мстислав – походить від давньослов'янських слів "мстити" і "слава".
- Ростислав – слов'янське ім'я, яке буквально перекладається як "той, чия слава зростає".
- Тихомир – має слов'янське коріння та трактується як "миролюбний".
- Володимир – давньослов'янське ім'я, що означає "той, хто володіє світом".
- Борис – ймовірно, походить від старослов'янського слова "боротися".
- Гліб – має давньоскандинавське походження і перекладається як "улюбленець Бога".
- Олег – походить зі скандинавських мов і трактується як "святий" або "священний".
- Ігор – має скандинавське коріння та означає "воїн".
- Станіслав – слов'янське ім'я, що перекладається як "стати славним".
- Мирослав – давньослов'янське ім'я, що трактується як "той, хто прославляє мир"
- Владислав – слов'янське ім'я, яке означає "той, хто володіє славою".
- Богдан – має слов'янське походження і буквально перекладається як "даний Богом".
- Роман – походить з латинської мови та трактується як "римлянин".
- Любомир – слов'янське ім'я, яке означає "той, хто любить мир".
- Данило – має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог мій суддя".
- Тимофій – походить із грецької мови та трактується як "той, хто шанує Бога".
- Орест – має грецьке коріння та означає "той, хто підкорює вершини".
- Зеновій – грецьке ім'я, що перекладається як "той, що живе за божою волею".
- Тарас – походить із грецької мови й трактується як "бунтівник".
- Антоній – латинське ім'я, яке означає "той, хто вступає в бій".
- Назар – має давньоєврейське походження і перекладається як "той, хто присвятив себе Богу".
- Ярема – українська форма єврейського імені Єремія, що означає "піднесений Богом".
Старовинні чоловічі імена / Фото Magnific
Жіночі імена
- Ольга – скандинавське ім'я, що означає "свята" або "мудра".
- Лада – слов'янське ім'я, назване на честь богині краси та любові.
- Доброслава – давньослов'янське ім'я, що трактується як "добра слава".
- Квітослава – сучасне слов'янське ім'я, яке перекладається як "квітуча слава".
- Любомира – слов'янське ім'я, що означає "та, що любить мир".
- Радослава – має слов'янське коріння і трактується як "та, що радіє славі".
- Зореслава – слов'янське ім'я, яке перекладається як "осяяна славою".
- Мирослава – давньослов'янське ім'я, що означає "мирна слава".
- Вілента – рідкісне ім'я, яке зачаровує своїм звучанням.
- Ярослава – жіноча форма імені Ярослав, що перекладається як "яра славою".
- Веселина – слов'янське ім'я, яке трактується як "весела".
- Владислава – слов'янське ім'я, що означає "та, хто володіє славою".
- Божена – має слов'янське походження і перекладається як "благословенна".
- Берегиня – давньослов'янське ім'я, що походить від назви духа-захисника оселі.
- Дарина – слов'янське ім'я, що трактується як "дарована Богом".
- Роксана – має перське походження та означає "світла" або "світанок".
- Ярина – слов'янське ім'я, пов'язане з богом сонця Ярилом, яке перекладається як "яскрава".
- Лідія – походить із грецької мови та трактується як "та, що походить із Лідії".
- Злата – слов'янське ім'я, яке буквально означає "золота".
- Леля – слов'янське ім'я, яке перекладається як "ніжна".
- Соломія – має давньоєврейське походження і трактується як "мир".
- Теодора – походить із грецької мови та означає "дар Божий".
- Марина – латинське ім'я, яке перекладається як "морська".
- Вікторія – має латинське коріння і трактується як "перемога".
- Рада – давньослов'янське ім'я, яке означає "радісна".
Старовинні жіночі імена / Фото Magnific
Яким іменам понад 1000 років?
Український історик Олександр Алфьоров на своєму ютуб-каналі розповів, що імена наших пращурів наразі можна знайти у старовинних літописах. Ба більше, серед них неможливо побачити вигадані варіанти, наприклад, Сонцеслав або Пресиламудр. Однак до наших часів більшість з цих стародавніх імен не збереглася. Саме тому у сучасному світі ці варіанти вважаються особливо рідкісними.
Серед них: Недан, Претич, Мирослав, Добриня, Радислав, Жирослав, Борислав, Путята, Зернько, Нездило, Дорожай, Вакій, Володислав, Яволт, Шелф, Домажир, Кочкар, Гурята, Борко, Дунай, Чарг, Вишта, Паук, Род, Нажир, Ладимир та Доброгост.