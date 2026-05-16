Наша редакція зібрала 50 варіантів, які мають глибоке коріння, але звучать цілком сучасно та стильно у 2026 році. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Які імена часів Київської Русі знову в моді у 2026 році?

Чоловічі імена

  • Святослав – має слов'янське походження та означає "священна слава".
  • Ярослав – давньослов'янське ім'я, що перекладається як "ярий славою".
  • Всеволод – слов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто володіє усім".
  • Мстислав – походить від давньослов'янських слів "мстити" і "слава".
  • Ростислав – слов'янське ім'я, яке буквально перекладається як "той, чия слава зростає".
  • Тихомир – має слов'янське коріння та трактується як "миролюбний".
  • Володимир – давньослов'янське ім'я, що означає "той, хто володіє світом".
  • Борис – ймовірно, походить від старослов'янського слова "боротися".
  • Гліб – має давньоскандинавське походження і перекладається як "улюбленець Бога".
  • Олег – походить зі скандинавських мов і трактується як "святий" або "священний".
  • Ігор – має скандинавське коріння та означає "воїн".
  • Станіслав – слов'янське ім'я, що перекладається як "стати славним".
  • Мирослав – давньослов'янське ім'я, що трактується як "той, хто прославляє мир"
  • Владислав – слов'янське ім'я, яке означає "той, хто володіє славою".
  • Богдан – має слов'янське походження і буквально перекладається як "даний Богом".
  • Роман – походить з латинської мови та трактується як "римлянин".
  • Любомир – слов'янське ім'я, яке означає "той, хто любить мир".
  • Данило – має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог мій суддя".
  • Тимофій – походить із грецької мови та трактується як "той, хто шанує Бога".
  • Орест – має грецьке коріння та означає "той, хто підкорює вершини".
  • Зеновій – грецьке ім'я, що перекладається як "той, що живе за божою волею".
  • Тарас – походить із грецької мови й трактується як "бунтівник".
  • Антоній – латинське ім'я, яке означає "той, хто вступає в бій".
  • Назар – має давньоєврейське походження і перекладається як "той, хто присвятив себе Богу".
  • Ярема – українська форма єврейського імені Єремія, що означає "піднесений Богом".

Жіночі імена

  • Ольга – скандинавське ім'я, що означає "свята" або "мудра".
  • Лада – слов'янське ім'я, назване на честь богині краси та любові.
  • Доброслава – давньослов'янське ім'я, що трактується як "добра слава".
  • Квітослава – сучасне слов'янське ім'я, яке перекладається як "квітуча слава".
  • Любомира – слов'янське ім'я, що означає "та, що любить мир".
  • Радослава – має слов'янське коріння і трактується як "та, що радіє славі".
  • Зореслава – слов'янське ім'я, яке перекладається як "осяяна славою".
  • Мирослава – давньослов'янське ім'я, що означає "мирна слава".
  • Вілента – рідкісне ім'я, яке зачаровує своїм звучанням.
  • Ярослава – жіноча форма імені Ярослав, що перекладається як "яра славою".
  • Веселина – слов'янське ім'я, яке трактується як "весела".
  • Владислава – слов'янське ім'я, що означає "та, хто володіє славою".
  • Божена – має слов'янське походження і перекладається як "благословенна".
  • Берегиня – давньослов'янське ім'я, що походить від назви духа-захисника оселі.
  • Дарина – слов'янське ім'я, що трактується як "дарована Богом".
  • Роксана – має перське походження та означає "світла" або "світанок".
  • Ярина – слов'янське ім'я, пов'язане з богом сонця Ярилом, яке перекладається як "яскрава".
  • Лідія – походить із грецької мови та трактується як "та, що походить із Лідії".
  • Злата – слов'янське ім'я, яке буквально означає "золота".
  • Леля – слов'янське ім'я, яке перекладається як "ніжна".
  • Соломія – має давньоєврейське походження і трактується як "мир".
  • Теодора – походить із грецької мови та означає "дар Божий".
  • Марина – латинське ім'я, яке перекладається як "морська".
  • Вікторія – має латинське коріння і трактується як "перемога".
  • Рада – давньослов'янське ім'я, яке означає "радісна".

Яким іменам понад 1000 років?

Український історик Олександр Алфьоров на своєму ютуб-каналі розповів, що імена наших пращурів наразі можна знайти у старовинних літописах. Ба більше, серед них неможливо побачити вигадані варіанти, наприклад, Сонцеслав або Пресиламудр. Однак до наших часів більшість з цих стародавніх імен не збереглася. Саме тому у сучасному світі ці варіанти вважаються особливо рідкісними.

Серед них: Недан, Претич, Мирослав, Добриня, Радислав, Жирослав, Борислав, Путята, Зернько, Нездило, Дорожай, Вакій, Володислав, Яволт, Шелф, Домажир, Кочкар, Гурята, Борко, Дунай, Чарг, Вишта, Паук, Род, Нажир, Ладимир та Доброгост.