Наша редакція зібрала 50 варіантів, які мають глибоке коріння, але звучать цілком сучасно та стильно у 2026 році. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Які імена часів Київської Русі знову в моді у 2026 році?

Чоловічі імена

Святослав – має слов'янське походження та означає "священна слава".

– має слов'янське походження та означає "священна слава". Ярослав – давньослов'янське ім'я, що перекладається як "ярий славою".

– давньослов'янське ім'я, що перекладається як "ярий славою". Всеволод – слов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто володіє усім".

– слов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто володіє усім". Мстислав – походить від давньослов'янських слів "мстити" і "слава".

– походить від давньослов'янських слів "мстити" і "слава". Ростислав – слов'янське ім'я, яке буквально перекладається як "той, чия слава зростає".

– слов'янське ім'я, яке буквально перекладається як "той, чия слава зростає". Тихомир – має слов'янське коріння та трактується як "миролюбний".

– має слов'янське коріння та трактується як "миролюбний". Володимир – давньослов'янське ім'я, що означає "той, хто володіє світом".

– давньослов'янське ім'я, що означає "той, хто володіє світом". Борис – ймовірно, походить від старослов'янського слова "боротися".

– ймовірно, походить від старослов'янського слова "боротися". Гліб – має давньоскандинавське походження і перекладається як "улюбленець Бога".

– має давньоскандинавське походження і перекладається як "улюбленець Бога". Олег – походить зі скандинавських мов і трактується як "святий" або "священний".

– походить зі скандинавських мов і трактується як "святий" або "священний". Ігор – має скандинавське коріння та означає "воїн".

– має скандинавське коріння та означає "воїн". Станіслав – слов'янське ім'я, що перекладається як "стати славним".

– слов'янське ім'я, що перекладається як "стати славним". Мирослав – давньослов'янське ім'я, що трактується як "той, хто прославляє мир"

– давньослов'янське ім'я, що трактується як "той, хто прославляє мир" Владислав – слов'янське ім'я, яке означає "той, хто володіє славою".

– слов'янське ім'я, яке означає "той, хто володіє славою". Богдан – має слов'янське походження і буквально перекладається як "даний Богом".

– має слов'янське походження і буквально перекладається як "даний Богом". Роман – походить з латинської мови та трактується як "римлянин".

– походить з латинської мови та трактується як "римлянин". Любомир – слов'янське ім'я, яке означає "той, хто любить мир".

– слов'янське ім'я, яке означає "той, хто любить мир". Данило – має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог мій суддя".

– має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог мій суддя". Тимофій – походить із грецької мови та трактується як "той, хто шанує Бога".

– походить із грецької мови та трактується як "той, хто шанує Бога". Орест – має грецьке коріння та означає "той, хто підкорює вершини".

– має грецьке коріння та означає "той, хто підкорює вершини". Зеновій – грецьке ім'я, що перекладається як "той, що живе за божою волею".

– грецьке ім'я, що перекладається як "той, що живе за божою волею". Тарас – походить із грецької мови й трактується як "бунтівник".

– походить із грецької мови й трактується як "бунтівник". Антоній – латинське ім'я, яке означає "той, хто вступає в бій".

– латинське ім'я, яке означає "той, хто вступає в бій". Назар – має давньоєврейське походження і перекладається як "той, хто присвятив себе Богу".

– має давньоєврейське походження і перекладається як "той, хто присвятив себе Богу". Ярема – українська форма єврейського імені Єремія, що означає "піднесений Богом".

Старовинні чоловічі імена / Фото Magnific

Жіночі імена

Ольга – скандинавське ім'я, що означає "свята" або "мудра".

– скандинавське ім'я, що означає "свята" або "мудра". Лада – слов'янське ім'я, назване на честь богині краси та любові.

– слов'янське ім'я, назване на честь богині краси та любові. Доброслава – давньослов'янське ім'я, що трактується як "добра слава".

– давньослов'янське ім'я, що трактується як "добра слава". Квітослава – сучасне слов'янське ім'я, яке перекладається як "квітуча слава".

– сучасне слов'янське ім'я, яке перекладається як "квітуча слава". Любомира – слов'янське ім'я, що означає "та, що любить мир".

– слов'янське ім'я, що означає "та, що любить мир". Радослава – має слов'янське коріння і трактується як "та, що радіє славі".

– має слов'янське коріння і трактується як "та, що радіє славі". Зореслава – слов'янське ім'я, яке перекладається як "осяяна славою".

– слов'янське ім'я, яке перекладається як "осяяна славою". Мирослава – давньослов'янське ім'я, що означає "мирна слава".

– давньослов'янське ім'я, що означає "мирна слава". Вілента – рідкісне ім'я, яке зачаровує своїм звучанням.

– рідкісне ім'я, яке зачаровує своїм звучанням. Ярослава – жіноча форма імені Ярослав, що перекладається як "яра славою".

– жіноча форма імені Ярослав, що перекладається як "яра славою". Веселина – слов'янське ім'я, яке трактується як "весела".

– слов'янське ім'я, яке трактується як "весела". Владислава – слов'янське ім'я, що означає "та, хто володіє славою".

– слов'янське ім'я, що означає "та, хто володіє славою". Божена – має слов'янське походження і перекладається як "благословенна".

– має слов'янське походження і перекладається як "благословенна". Берегиня – давньослов'янське ім'я, що походить від назви духа-захисника оселі.

– давньослов'янське ім'я, що походить від назви духа-захисника оселі. Дарина – слов'янське ім'я, що трактується як "дарована Богом".

– слов'янське ім'я, що трактується як "дарована Богом". Роксана – має перське походження та означає "світла" або "світанок".

– має перське походження та означає "світла" або "світанок". Ярина – слов'янське ім'я, пов'язане з богом сонця Ярилом, яке перекладається як "яскрава".

– слов'янське ім'я, пов'язане з богом сонця Ярилом, яке перекладається як "яскрава". Лідія – походить із грецької мови та трактується як "та, що походить із Лідії".

– походить із грецької мови та трактується як "та, що походить із Лідії". Злата – слов'янське ім'я, яке буквально означає "золота".

– слов'янське ім'я, яке буквально означає "золота". Леля – слов'янське ім'я, яке перекладається як "ніжна".

– слов'янське ім'я, яке перекладається як "ніжна". Соломія – має давньоєврейське походження і трактується як "мир".

– має давньоєврейське походження і трактується як "мир". Теодора – походить із грецької мови та означає "дар Божий".

– походить із грецької мови та означає "дар Божий". Марина – латинське ім'я, яке перекладається як "морська".

– латинське ім'я, яке перекладається як "морська". Вікторія – має латинське коріння і трактується як "перемога".

– має латинське коріння і трактується як "перемога". Рада – давньослов'янське ім'я, яке означає "радісна".

Старовинні жіночі імена / Фото Magnific

Яким іменам понад 1000 років?

Український історик Олександр Алфьоров на своєму ютуб-каналі розповів, що імена наших пращурів наразі можна знайти у старовинних літописах. Ба більше, серед них неможливо побачити вигадані варіанти, наприклад, Сонцеслав або Пресиламудр. Однак до наших часів більшість з цих стародавніх імен не збереглася. Саме тому у сучасному світі ці варіанти вважаються особливо рідкісними.

Серед них: Недан, Претич, Мирослав, Добриня, Радислав, Жирослав, Борислав, Путята, Зернько, Нездило, Дорожай, Вакій, Володислав, Яволт, Шелф, Домажир, Кочкар, Гурята, Борко, Дунай, Чарг, Вишта, Паук, Род, Нажир, Ладимир та Доброгост.