Детальніше про значення і походження імен, які мають потужну енергетику – розповів сайт Як звати.

Які імена мають сильну енергетику?

Вікторія

Це ім'я має латинське коріння та означає "перемога". Його власниці мають сильний внутрішній стрижень і часто виглядають дещо відстороненими або суворими, доки не відчують потребу проявити лідерство. Вікторії відзначаються наполегливістю, любов'ю до справедливості та вмінням досягати мети навіть тоді, коли обставини складаються не на її користь. Такі жінки нерідко бувають "залізними леді" у професійних справах.

Катерина

Таке ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як "чиста" або "непорочна", пише сайт "Ім'я Онлайн". Представниці цього імені часто відчувають внутрішню потребу бути кращими за інших. Саме це стимулює Катерин до постійного саморозвитку та інтелектуального зростання. Водночас у характері цих дівчат поєднуються висока самооцінка та вразливість, яку вони майстерно ховають під маскою впевненості. Катерини зазвичай мають гострий розум і розвинену інтуїцію. До того ж вони вміють тримати дистанцію з оточенням.

Марк

Ім'я Марк має латинське походження та перекладається як "молоток". Його власники часто мають сталевий характер, вони не витрачають час на зайві сумніви, віддаючи перевагу конкретним результатам. Крім цього, такі чоловіки завжди готові захистити свою ідею.

Імена, які мають сильну енергетику / Фото Magnific

Які імена мають позитивну енергетику?

Ім'я Станіслав має слов'янське походження та перекладається як "стати славним" або "віднайти славу". Такі чоловіки часто прагнуть визнання та мають харизму. Станіслави можуть легко стати душею колективу, проте йому варто зберігати внутрішню рівновагу, щоб не втратити себе.

Ім'я Захар має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав". У давнину так називали мудрих і надійних чоловіків. Зазвичай Захари справляють враження спокійної та вдумливої людини, яка має внутрішній стрижень. Власники цього імені також відзначаються добрим серцем, тому завжди допомагають іншим.