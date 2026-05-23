Щоб вберегти немовля від нещасть, хвороб та злих духів, батьки дотримувалися суворих заборон і ніколи не називали дітей на честь померлих від хвороб родичів чи живих членів родини. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

Якими іменами не можна було називати дітей у давнину?

Вибір імені в давньому суспільстві підпорядковувався жорстким правилам, які мали захистити нове життя від чужого лихого ока. Найбільше люди боялися передати дитині долю родичів, які трагічно загинули, потонули або тяжко хворіли перед смертю. Наші предки вірили, що разом з іменем немовля успадкує і всі нещастя свого померлого пращура.

З цієї ж причини під суворе табу потрапляли імена померлих у ранньому віці братів чи сестер. Річ у тім, що батьки панічно боялися, що смерть також повернеться за наступною дитиною.

Не менш небезпечним вважали і збіг імен у межах однієї хати, тому батько з сином або мати з донькою майже ніколи не були тезками. Так, вірили, що один ангел-охоронець не в змозі вберегти двох людей з однаковими іменами в одному просторі, через що хтось з них обов'язково швидко йшов з життя.

Що цікаво, до поширення християнства люди не наважувалися називати дітей іменами язичницьких богів, щоб випадково не розгнівати їх.

Водночас висока смертність у давні часи змушувала батьків йти на хитрощі. Якщо в родині одне за одним помирали немовлята, новонародженому навмисно давали непривабливе ім'я, наприклад, Немил або Страшко. Люди вірили, що нечиста сила чи хвороба не зацікавиться дитиною з таким іменем і омине хату стороною. А вже в дорослому віці людина отримувала своє справжнє, постійне ім'я.

Як не можна називати дітей у різних країнах світу?

У Франції колись заборонили називати дівчинку Нутеллою, бо вирішили, що це зробить її об'єктом постійних глузувань. Схожа доля спіткала й ім'я Полуниця, оскільки воно має неоднозначне значення на місцевому сленгу. Навіть спроба дати синові ім'я Принц Вільям зазнала невдачі – судді вважали, що такий пафосний варіант стане приводом для знущань з хлопчика. Не пощастило й батькам, які мріяли назвати доньку Міні Купер.

Швеція та Данія також мають досить суворі правила щодо вибору імен для малечі. Так, шведи не дозволили зареєструвати дитину під назвою меблевого гіганта IKEA, але, як не дивно, дозволили обрати імена Металіка та Елвіс, як зауважило видання The Telegraph. А одного разу шведські батьки на знак протесту проти штрафів намагалися записати сина під іменем із 43 літер і цифр, яке нібито мало вимовлятися як Альбін. Однак суд цей креатив також не оцінив.