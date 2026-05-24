Якщо ви шукаєте для дівчинки ім'я, яке ніколи не вийде з моди і завжди викликатиме повагу, зверніть увагу на кілька класичних варіантів. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

Які жіночі імена звучать дорого і вишукано?

Вікторія

Це ім'я давньоримського походження, що перекладається як "перемога". Його власниці зазвичай мають сильну волю та чіткі життєві орієнтири. Вікторії – прагматичні жінки, які не бояться труднощів і вміють виходити переможницями з будь-яких життєвих ситуацій.

Єлизавета

Таке ім'я має давньоєврейське коріння й трактується як "та, хто шанує Бога". Його представниці часто наділені аналітичним розумом, стриманістю та вродженим талантом знаходити спільну мову з будь-ким. Це лідерки за своєю природою, які керують не силою, а мудрістю.

Катерина

Ім'я Катерина прийшло до нас із давньогрецької мови і перекладається як "чиста" та "непорочна". Так зазвичай називають особистостей із дуже сильним внутрішнім стрижнем. Ці дівчата чітко знають собі ціну і ніколи не погоджуються на менше, ніж заслуговують. Їй притаманні гордість, чесність, розвинена інтуїція та прагнення до досконалості в усьому. Такі жінки мають дивовижну харизму, яка приваблює людей.

Олександра

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисниця людей". Олександри зазвичай мають яскравий темперамент, залізний характер і надзвичайно розвинене почуття справедливості. Вони вміють постояти за себе та своїх близьких і легко досягають успіху в кар'єрі завдяки своїй цілеспрямованості й аналітичному мисленню.

Елеонора

За однією з версій, таке ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "милосердя". Елеонори часто мають творчу натуру, витончений смак, любов до мистецтва та вроджене почуття стилю. Вони справляють враження загадкових, вишуканих та глибоких особистостей, які тримаються дещо відсторонено від буденної метушні.

Імена, які мають благородне звучання / Фото Magnific

Які імена мають сильну енергетику?

Ім'я Олена походить від давньогрецького слова, що означає "сонячне світло". Його представниці часто мають дуже розвинену інтуїцію та артистизм, що допомагає їм реалізуватися у сферах, де важливі комунікація та особистий бренд. Їхній успіх часто виглядає легким, але за ним стоїть велика дипломатична робота та вміння м'яко, проте впевнено керувати обставинами.

Ім'я Софія прийшло до нас із Давньої Греції і перекладається як "мудрість". Воно наділяє своїх власниць особливим розумінням життєвих процесів та неабияким інтелектом. Софії зазвичай дуже спокійні та врівноважені, вони не витрачають енергію на порожні суперечки, натомість фокусуються на головному. Їхній успіх часто будується на авторитеті та повазі оточення, яке бачить у таких жінках надійних порадників.